Paqui Pino, exmujer de Juan Carlos Aragón, cuestiona homenajes: "Es un mito, pero en su vida diaria era una cruz"

Archivo - Exterior del Gran Teatro Falla de Cádiz en una imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 25 May. (EUROPA PRESS) -

Paqui Pino, la expareja del autor de Carnaval Juan Carlos Aragón y víctima de malos tratos, que solicitó al Ayuntamiento de Cádiz que suspendiera el homenaje al carnavalero previsto para el sábado, ha cuestionado que se "glorifique" a una persona que "no se lo merece", afirmando que "es un mito, pero en su vida diaria era una cruz".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, la expareja ha agradecido al actual equipo de Gobierno la "sensibilidad" que le han mostrado durante estos días, en los que les expuso los motivos por los que consideraba que tenía que cancelarse el acto de colocación de una estrella a nombre de Aragón en la puerta del Gran Teatro Falla.

En ese sentido, ha asegurado que el anterior gobierno local, de Adelante Cádiz con José María González 'Kichi' como alcalde, "lo sabía", al igual que la Fundación de Mujeres del Palillero y el director del centro educativo que lleva el nombre del este autor de Carnaval. "Todos han mirado a un lado", ha lamentado.

Paqui Pino ha explicado en esta entrevista que decidió intentar poner fin a estos homenajes tras hablar con la primera esposa de Aragón y que ahora está "aguantando el chaparrón" que pueda caerle pero segura de que va "con la verdad por delante".

Preguntada sobre si hay que saber separar el mito de la persona, ha explicado que lo conoció porque su hijo era "fan" de Juan Carlos Aragón y que durante "mucho tiempo" estaba convencida de que "el personaje es una cosa y la persona es otra", sin embargo, tomó conciencia de que las letras reflejan "los sentimientos" de esa persona, lo que entraría en conflicto con "el personaje", encarnado en el autor de Carnaval.

También ha reconocido que, aunque institucionalmente sí se le ha confirmado que pararán los homenajes, estos seguirán existiendo porque "lo que hagan en la calle no lo podemos parar", como le reconocía una persona del Gobierno local este fin de semana.

"Esto es liderar una batalla, no una guerra. Se va a paralizar seguramente pero ahora tengo que luchar contra su fundación, sus fans, sus detractores... No creo que esto termine", ha comentado, apuntando que el acto de descubrimiento de una estrella a su nombre sí se ha paralizado "del todo" pero "homenajes seguirá habiendo".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado este lunes que llevará al pleno del jueves la retirada de los honores de la ciudad al autor, revocando la concesión de la estrella, además de pedir al consejo escolar que revise la decisión del nombre del colegio en memoria del autor. También pedirá responsabilidades al anterior equipo de gobierno porque "han reconocido que sabían que había una sentencia y aún sabiéndolo no hicieron nada para defender la verdad y luchar contra la violencia machista".

Este pasado domingo, el exalcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', publicó un tuit en la red social X en el que decía: "Paqui tiene razón", en alusión previsiblemente a las palabras de la expareja en las que aseguraba que su gobierno sabía de las agresiones que sufría por parte de Aragón.

Desde entonces, no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema, aunque sí ha republicado un mensaje de José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, en el que aseguraba estar "en shock y triste" por lo de Juan Carlos Aragón. "Me encanta el carnaval y se me ha caído un mito. Y bien caído está", continuaba el mensaje de García, que pedía "apoyar siempre a la víctima" ante lo que "ha debido pasar estos años". "Cariño y reparación colectiva (si es que se puede ahora)", manifestaba.