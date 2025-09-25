Parlamento insta a la Junta a firmar el convenio de nuevo hospital de Cádiz en la Zona Franca con abstención de PP-A

La diputada del Grupo Socialista y vicepresidenta segunda del Parlamento, Irene García, este jueves en la defensa de la PNL en el Pleno. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Socialista con la que reclama a la Junta de Andalucía a que acepte, "en el plazo máximo de dos meses", el ofrecimiento que hizo el Gobierno a través de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien el día 12 de este mes anunció la disposición de la Zona Franca de Cádiz a ceder unos terrenos de su propiedad para construir un nuevo hospital en Cádiz.

La iniciativa ha prosperado tras recibir los votos favorables de los grupos Socialista, autor de la iniciativa; Vox en Andalucía, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, mientras que el Grupo Popular se ha abstenido. Han sido 51 síes frente a 56 abstenciones.

La defensa de la iniciativa la ha asumido la diputada socialista por Cádiz y vicepresidenta segunda del Parlamento, Irene García, y la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha estado siguiendo el debate en la Cámara autonómica, presencia que le han agradecido los grupos.

La PNL socialista quiere que "en el menor plazo posible" se firme el convenio para la transmisión de la propiedad del suelo a la Junta de Andalucía y que se inicie "de manera inmediata la redacción del proyecto arquitectónico y del plan funcional del nuevo Hospital de Cádiz" con la idea de "garantizar la participación de profesionales sanitarios y agentes sociales en su definición".

La propuesta pide un compromiso de la Junta de Andalucía de "financiación plurianual necesaria para la construcción" del futuro centro y con ese horizonte apuesta por que ya en el Presupuesto que se elabore para 2026 se incluyan "las partidas correspondientes".

Precisa la iniciativa socialista la necesidad de que la Administración autonómica "se comprometa, además, a la cofinanciación mediante fondos europeos" al argumentar que es un procedimiento que ya "se ha hecho en otras provincias andaluzas" y sería la garantía de "no demorar esta imprescindible infraestructura sanitaria".

"El nuevo hospital de Cádiz constituye una demanda histórica de la ciudadanía gaditana y del conjunto de profesionales sanitarios de la provincia", argumenta el Grupo Socialista en la Exposición de motivos de su iniciativa, idea que refuerza esgrimiendo que el actual Hospital Puerta del Mar, que se inauguró en 1975, "presenta una evidente obsolescencia estructural y funcional, carece de margen de crecimiento y no puede dar respuesta a las necesidades asistenciales, docentes e investigadoras de la sanidad pública en la provincia".

El Grupo Socialista se remite a datos del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS) para indicar que, con datos de junio, hay 16.489 pacientes gaditanos en lista de espera quirúrgica, de los cuales una quinta parte se encuentra fuera de la garantía de los plazos de respuesta, así como hay otros 18.400 en la lista de espera de consultas externas.

Alega la iniciativa socialista que "desde 2018 el Gobierno de España reactivó la disposición a impulsar el nuevo hospital" y que "la Junta de Andalucía llegó a incluirlo en su propio Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030", para advertir que pese a ello "en estos años no se produjo avance alguno".

La PNL del PSOE señala que la Zona Franca de Cádiz, como "titular de los terrenos adquiridos para este fin", ha hecho "en reiteradas ocasiones propuestas a la Junta de Andalucía para la puesta a disposición de los suelos" y que en 2020 se le ofreció "desde la compraventa a la permuta" sin que aceptara ninguna.

Dice la iniciativa parlamentaria socialista que "la oportunidad es inaplazable" una vez que Montero "ha remitido carta al presidente de la Junta de Andalucía anunciando la cesión gratuita e inmediata de los terrenos de la Zona Franca" y de esa forma "iniciar sin más dilaciones los trámites para la construcción del nuevo hospital".

LOS GRUPOS

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que "tenía ganas de este debate" y ha lamentado que "década y media desde que empezó este debate y el Hospital de Cádiz no está", para considerar que se trata de una muestra de "lo peor del politiqueo", antes de advertir que "el Puerta del Mar está mal, se cae a pedazos".

Tras un recorrido histórico por las sucesivas promesas y la batalla entre PSOE y PP, se ha declarado "más pesimista que el PSOE" para concluir que "en Cádiz no va a ver un segundo hospital" bajo la hipotésis de que si el actual Gobierno andaluz "está maltratando la sanidad", se ha preguntado si "se va a gastar cientos de millones en un hospital en Cádiz".

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha ironizado con el hecho de que "eche andar el proyecto con la celeridad de la Unidad Aceleradora (de Proyectos)" que maneja el Gobierno andaluz para avanzar la tramitación de proyectos estratégicos, antes de barruntar que los gaditanos "podrán disfrutarlo dentro de unos años".

"A Por Andalucía le preocupa el mientras tanto", ha afirmado Nieto, quien ha lanzado sus críticas hacia la dependencia que tiene la sanidad andaluzas de los Hospitales Pascual para hablar de "un error dejar a empresa que arrodilla a la Junta de Andalucía cada vez que tiene que negociar un convenio", por lo que ha lamentado que "la atención sanitaria pública en Cádiz es menesterosa de una empresa que no le ha templado el pulso de cobrarle a precio de oro incluso a riesgo de ser multado por Competencia".

El diputado de Vox en Andalucía José María Ortells ha expresado el apoyo de su grupo a la iniciativa socialista por tratarse de "una exigencia de miles de gaditanos y los profesionales sanitarios" y, por ello, "la apoyamos por ser una exigencia histórica y justa". "Votamos a favor, no porque confiemos en el Partido Socialista, sino por tratarse de una necesidad urgente", ha dicho convencido de que "Cádiz no puede seguir dependiendo de un Hospital como el Puerta del Mar".

La diputada por Cádiz y vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre, ha criticado el tono de los representantes de los grupos Mixto-Adelante Andalucía y Por Andalucía, para recordar que el actual Gobierno andaluz debió abonarle 270 millones a Hospitales Pascual tras "sentencia condenatoria" y que el expresidente de la Junta Manuel Chaves "en 2005 dijo que en cuatro años estaría listo" para describir a partir de entonces "solo promesas, incumplimientos y titulares" y "así hasta el 2019", para apuntar que "a partir de entonces empiezan a acordarse del Hospital de Cádiz y empiezan a usarlo como un ariete".