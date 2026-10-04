Participación Ciudadana respalda la labor de las asociaciones vecinales de Cádiz con casi 250.000 euros en subvenciones

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado en Junta de Gobierno Local la resolución definitiva de las subvenciones de Participación Ciudadana de 2026, que contempla la concesión de 249.997,24 euros a asociaciones vecinales y otras entidades sin ánimo de lucro para el funcionamiento de sus sedes y el desarrollo de proyectos participativos.

La concejala de Participación Ciudadana, Loli Pavón, ha indicado en una nota que "las asociaciones desempeñan una labor fundamental en nuestros barrios, ya que conocen sus necesidades, reúnen a sus vecinos y vecinas y promueven iniciativas que mejoran la vida de su entorno". Por ello, "desde el Ayuntamiento queremos respaldar ese trabajo con recursos económicos que ayuden a mantener su actividad y a llevar adelante sus propuestas". Y así se establecen estas ayudas que se dividen en dos líneas de actuación.

Una está dotada con 99.998,14 euros para el funcionamiento y mantenimiento de las sedes sociales de 26 entidades vecinales, y otra con 149.999,10 euros para proyectos de participación ciudadana de entidades sin ánimo de lucro, incluidas las asociaciones vecinales. Pavón ha señalado que "apoyar a nuestras asociaciones es invertir en unos barrios con más actividad, más convivencia y más oportunidades para participar", asegurando que "nuestro compromiso es acompañar a quienes dedican su tiempo y su esfuerzo a los demás y facilitar que sus iniciativas puedan hacerse realidad".

La convocatoria tiene como finalidad apoyar actividades, actuaciones y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía gaditana desde los ámbitos social, cultural, económico, humanitario y de igualdad de oportunidades. La línea de funcionamiento y mantenimiento permite financiar gastos necesarios para la actividad de las entidades vecinales, como arrendamientos, reparaciones y conservación de las sedes, material de oficina, seguros y comunicaciones, en los términos establecidos en las bases.

"Detrás de cada actividad hay también una sede que mantener y unos gastos que afrontar. Atender esas necesidades es ayudar a que las asociaciones puedan seguir siendo espacios de encuentro y participación para sus barrios", ha manifestado la concejala. Por su parte, la línea de proyectos participativos está orientada a promover encuentros e intercambio de experiencias, generar espacios de participación, impulsar acciones formativas, apoyar iniciativas de concienciación y compromiso ciudadano y fomentar el asociacionismo mediante actividades sociales y culturales.

La edil ha destacado que "queremos que la ciudadanía tenga oportunidades para implicarse en la vida de Cádiz, aportar ideas y desarrollar propuestas colectivas", añadiendo que "las entidades vecinales y sociales son fundamentales para conseguirlo, y estas ayudas expresan nuestro compromiso con una ciudad que se construye contando con sus vecinos y vecinas".