El Plan Infoca da por controlado el incendio de Barbate (Cádiz)

Incendio de Barbate en el momento de estar activo en la tarde de este martes. - EMA 112

CÁDIZ 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por controlado, desde las 10 horas de este miércoles, el incendio declarado en la tarde del martes en Barbate (Cádiz), donde siguen trabajando efectivos en la zona terrestre para su total extinción.

Cabe recordar que un incendio se da por controlado una vez que todo su perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja sin vegetación o vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de X, recogida por Europa Press, permanecen en la zona once efectivos por tierra y dos autobombas trabajando para su total extinción.

Por su parte, el consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en declaraciones a los periodistas, ha manifestado que a las 10 de la mañana se ha dado por controlado. Asimismo, ha explicado que ha sido un incendio "muy complejo" porque ha tenido dos fases, una forestal y otra urbana.

En este sentido, ha señalado que en la zona forestal se ha contado con la intervención de los efectivos del Plan Infoca, pero también tuvo una afección "muy importante" en zona urbana, que contó con la participación de los bomberos de Barbate y del Consorcio Provincial de Incendios de Cádiz, "a quien hay que agradecerles su gran trabajo porque afectó a un polígono industrial".

Se trató de un incendio "muy complejo, con una gasolinera que había, y se han vivido momentos altamente complejos y, por tanto, es una satisfacción poder decir que el incendio está controlado", ha concluido Sanz.