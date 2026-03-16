El V Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar recibe 38,2 millones para refuerzos de plantilla y medios materiales

Archivo - Imágenes de la droga incautada durante la operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil que se intervinieron en La Puebla del Río (Sevilla). ARCHIVO - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha dotado con 38,2 millones de euros para el ejercicio de 2026 el V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, con el que se financiará el refuerzo de las plantillas policiales y la mejora de la dotación de medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial.

En una nota, el Ministerio ha apuntado que este quinto plan está vigente desde el pasado 1 de enero y durará hasta el 31 de diciembre de 2027 en las seis provincias andaluzas en las que ya opera, en concreto, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Huelva y Sevilla.

El V Plan Especial incide en la necesidad de mantener las medidas estructurales y organizativas de refuerzo de las plantillas policiales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil de los territorios de despliegue para alcanzar el máximo nivel posible de cobertura de sus catálogos de puestos de trabajo.

Además, la Instrucción 15/2025 dictada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, prevé mantener el despliegue de unidades de prevención, respuesta y mantenimiento del orden público procedentes de otros territorios en apoyo de las labores realizadas por las plantillas policiales destinadas en los territorios en los que se aplica el plan.

El diseño también fija el desplazamiento de unidades de investigación especializadas a las distintas provincias andaluzas en las que opera el plan, que colaborarán en la elaboración de inteligencia sobre el tráfico de drogas en la zona y en la desarticulación de las estructuras financieras que dan sostén económico al narcotráfico.

Las medidas de cobertura de plantillas y de refuerzo operativo incluidas en el V Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar cuentan con un presupuesto de 18,8 millones de euros para 2026, que se ampliará en 2027 según las necesidades operativas. Junto al refuerzo de efectivos, se incluye una serie de iniciativas para aumentar la inversión en medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial, que cuentan con un presupuesto de 19,4 millones de euros para el año 2026, ampliables en 2027.

Los medios por adquirir con ese presupuesto se sumarán a los que ya están llegando a las distintas unidades, como cascos y placas balísticas para los chalecos antibalas, transportes de intervención securizados y medios de investigación, en virtud de expedientes de adquisición tramitados a finales de 2025 por valor de 21.385.893 euros.

Entre las líneas de acción policial recogidas en el V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar destaca la intensificación de las operaciones en alta mar que incidan en las rutas transatlánticas de transporte de droga, con la colaboración de países de origen y organismos internacionales de lucha contra el narcotráfico, así como de instituciones como la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y el Ministerio de Defensa en el ámbito nacional.

Asimismo, se intensificará el control de las rutas fluviales de introducción de las sustancias estupefacientes en el país con recursos policiales aéreos, marítimos y terrestres, así como la investigación del tráfico ilegal de armas.

El plan también fija un refuerzo de las medidas de autoprotección de los agentes durante sus intervenciones policiales, en las que deberán participar unidades tácticas con dotación armamentística adecuada al máximo riesgo previsible durante la actuación operativa.

Además, propone intensificar las investigaciones patrimoniales para localizar activos y neutralizar los beneficios del delito, todo ello en colaboración con la Oficina de Recuperación de Activos (ORA) del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, incluida la vigilancia estrecha de transacciones con monedas virtuales y redes tipo 'hawala', que eluden el sistema financiero.

Las Fuerzas de Seguridad mantendrán las actuaciones de control sobre los movimientos en torno a adquisiciones de combustible susceptibles de ser destinados al suministro de los vehículos terrestres y marítimos de las redes de narcotráfico.

MÁS DE 47.000 OPERACIONES DESDE 2018

La evaluación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que se puso en marcha en julio de 2018, ha concluido que los buenos resultados que habían justificado la prórroga y ampliación del plan en 2020 al conjunto de las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, y de nuevo en 2022 a las provincias de Almería, Granada y Sevilla, justifican una nueva prórroga hasta finales de 2027.

Desde julio de 2018 y hasta el pasado 31 de diciembre de 2025, fecha de la última estadística disponible, el despliegue policial diseñado en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha permitido el impulso de 47.862 operaciones policiales, de las que 33.463 ya están judicializadas.

El pasado año, las operaciones policiales se incrementaron un 12,6% con relación a 2024 y se sostuvo la evolución ascendente de las investigaciones por blanqueo de capitales.

Esta alta actividad policial ha permitido la detención o investigación de 31.335 sospechosos de actividades relacionadas con el narcotráfico y el contrabando, así como la aprehensión de 2.179.973 kilogramos de droga desde julio de 2018. Así, se han incautado 1.802.748 de hachís, 187.996 de cocaína y 189.230 de marihuana y otras sustancias, así como el decomiso y destrucción de 1.909.715 plantas de marihuana.

En el mismo periodo, las Fuerzas de Seguridad del Estado han incautado 1.884 armas de fuego, 124.441.726 euros en efectivo, 9.728 vehículos --7.637 terrestres, 2.068 marítimos y 23 aéreo--, así como 2.146.127 litros de gasolina.

Según esta evaluación, desde su puesta en marcha en julio de 2018, el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar ha permitido recuperar espacios antes dominados por redes criminales, debilitar la estructura logística y financiera del narcotráfico, incrementar la actividad policial con eficacia y continuidad, mejorar los recursos y capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reforzar la presencia del Estado en un enclave estratégico, como ha resaltado el Ministerio de Interior.