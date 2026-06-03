Plantilla de Navantia en Cádiz señala que el contrato con Arabia Saudí garantiza carga de trabajo durante varios años

Archivo - Corte de chapa para la construcción de una segunda serie de tres corbetas Avante 2200 en diciembre de 2024, en San Fernando (Cádiz, Andalucía), dentro del contrato firmado por Navantia con el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí. ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El anuncio de Navantia sobre la firma del nuevo contrato para servicios de apoyo al ciclo de vida de las cinco corbetas construidas en los astilleros de Bahía de Cádiz con el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha sido bien recibido por la plantilla gaditana, ya que garantiza la carga de trabajo estable durante varios años.

Así lo ha manifestado el presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Fernando Zazpe (CSIF), en declaraciones a los medios, en el que ha calificado de "muy positiva" esta noticia.

Zazpe ha señalado que este contrato "refuerza el empleo en la Bahía de Cádiz y especialmente en San Fernando", donde además se están construyendo tres corbetas, una de las cuales ya está preparada para ser botada próximamente en el astillero isleño.

No obstante, ha advertido el presidente del comité de empresa, "estaremos vigilantes para que el crecimiento se traduzca en condiciones laborales adecuadas, estabilidad y oportunidades para la plantilla".

Navantia ha informado este miércoles de la firma de este contrato con el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, el cual tendrá una duración de cinco años y supondrá un aumento de los servicios de apoyo al ciclo de vida que ya estaban contratados desde 2022, fecha de la entrega de la primera unidad de corbetas.

El contrato incluye un incremento del número de técnicos especialistas en la plataforma y en los sistemas de combate, para poder llevar a cabo su mantenimiento en la Base Naval de Jeddah, así como el suministro de repuestos para las cinco corbetas y otras actividades como el 'training', con el objeto de que el mantenimiento pueda ser acometido en el propio país.