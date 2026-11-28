Pantalla del juego Play Zambombas, creado por un docente jerezano para divulgar esta fiesta entre los más jóvenes - PLAY ZAMBOMBAS/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Las zambombas de Jerez de la Frontera (Cádiz) son una tradición de la Navidad que desde hace 11 años están catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC) y que ahora han dado el salto a un videojuego educativo, con el que se quiere acercar su esencia, historia y tradición a todo el mundo, no solo a quienes visitan la ciudad en diciembre deseosos de experimentar uno de los festejos más esperados del año en Jerez.

Play Zambombas es un videojuego educativo creado por el docente y creador jerezano, Antonio Miguel Moreno. Él ha sido el encargado de diseñar y desarrollar este videojuego educativo de carácter gratuito, abierto a todos los públicos, que ha tenido "una gran repercusión", al superar las 20.000 visitas y participaciones en tres días.

El videojuego, al que se puede acceder en la web www.playzambombas.es, presenta un escenario en 2D que recuerda a juegos como el Mario Bros, en el que hay que ir recolectando zambombas y libretos para alcanzar el objetivo. En el proceso, el juego ofrece preguntas al usuario sobre características de esta fiesta, antes de avanzar de pantalla.

Su responsable ha señalado que superar las 20.000 visitas y participaciones en tres días "demuestra el enorme potencial de la gamificación como herramienta educativa y de divulgación de nuestro patrimonio cultural".

"La tecnología no tiene por qué alejarnos de nuestras raíces, al contrario, puede convertirse en una magnífica aliada para conocerlas, valorarlas, preservarlas y transmitirlas a las futuras generaciones", como se ha señalado.

De esta manera, el videojuego combina tradición, cultura y modernidad en el ámbito educativo para acercar las zambombas al público joven, más habituado a este tipo de tecnologías.