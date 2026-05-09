El plazo para solicitar las ayudas del programa 'Mujer, trabajadora y empresaria' en Cádiz finaliza este viernes

Presentación de las ayudas del programa municipal gaditano ‘Mujer, trabajadora y empresaria’. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Formación y Empleo (IFEF), mantiene abierto hasta el próximo 15 de mayo el plazo para solicitar las ayudas del programa municipal 'Mujer, trabajadora y empresaria', con el objetivo de incentivar la contratación de mujeres.

Según ha emitido el Consistorio gaditano en una nota, esta convocatoria cuenta con una dotación económica de 845.000 euros y contará con dos líneas. Una primera línea está diseñada para conceder incentivos de hasta 10.000 euros a las empresas por la contratación laboral de mujeres, de manera que la Administración local subvencionará los contratos indefinidos, así como los fijos-discontinuos, que se lleven a cabo por parte de las empresas que desarrollen su actividad en Cádiz desde el pasado 1 de enero de 2026.

Y, una segunda línea, a través de la cual se van a conceder ayudas a las mujeres trabajadoras por cuenta propia o autónomas, así como a las mujeres dadas de alta en el régimen de las trabajadoras del mar. En este caso, se financiará el cien por cien de las cuotas de cotización a la Seguridad Social durante un año.

Para difundir este nuevo programa de ayudas, el IFEF ha llevado a cabo una campaña informativa con la celebración de diferentes sesiones que han contado con la participación de entidades, colectivos, asociaciones profesionales, empresas y personas interesadas. No obstante, las personas que necesiten información, pueden ponerse en contacto con el IFEF a través de 'instituto.fomento@cadiz.es'.