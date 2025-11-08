La Policía Local de Algeciras (Cádiz) impulsa una nueva campaña de controles sobre el transporte escolar

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana de Algeciras (Cádiz), Jacinto Muñoz Madrid, ha anunciado que desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de noviembre la Policía Local de Algeciras realizará una nueva campaña de controles sobre el transporte escolar, que se desarrollará en colaboración con la Dirección General de Tráfico.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, durante la campaña se intensificarán las labores de inspección de los vehículos destinados al transporte escolar, comprobando la documentación relativa a las autorizaciones necesarias para la prestación del servicio, así como del propio vehículo en relación con sus condiciones técnicas y elementos de seguridad.

También se prestará especial atención al conductor profesional, su habilitación y permiso de conducción, así como sus tiempos de conducción y descanso.

"Esta es una campaña especialmente relevante, pues el control y vigilancia del cumplimiento de la normativa de seguridad vial en el régimen profesional de empresa, y en particular, el de transporte de viajeros vinculado al ámbito escolar es algo trascendental para nuestra ciudad", ha explicado Muñoz.