Policía Nacional realiza inspecciones en casetas de la Feria de Jerez (Cádiz) para evitar contrataciones ilegales

Agentes de la Policía Nacional entrando en la Feria de Jerez para realizar inspecciones laborales en casetas. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz está llevando a cabo desde este pasado jueves, 7 de mayo, inspecciones en las casetas del parque González Hontoria, donde a partir del sábado se celebrará la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, con el objetivo de intensificar la lucha contra el posible empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

La intervención se desarrolla en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, como ha informado la Policía en una nota.

Estas inspecciones se llevan a cabo por equipos conjuntos integrados por inspectores y subinspectores de Hacienda, junto con agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez.

Este viernes han seguido los agentes realizando estas inspecciones en las casetas de la feria, las cuales se realizan de la forma "más ágil y dinámica posible", como se ha apuntado.

El objetivo de las mismas es velar por el cumplimiento de las normas del orden social durante la feria, evitar la defraudación fiscal y la competencia desleal con los profesionales que sí cumplen con la normativa, así como garantizar el respeto a los derechos laborales y la protección frente a posibles fraudes o situaciones de contratación irregular.