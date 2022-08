Portavoces del Ayuntamiento de Algeciras rechazan la instalación de un CETI en el municipio

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) se ha reunido este lunes para analizar el anuncio realizado por el Gobierno central de querer abrir un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en este órgano el Grupo Socialista ha afirmado que se pronunciará cuando analice la documentación y el resto de formaciones políticas han mostrado su rechazo a que se ubique en la ciudad.

El Ayuntamiento de Algeciras ha indicado en una nota que el primer edil ha hecho entrega a los representantes de los grupos municipales la documentación consistente en la carta remitida por la Subdirección General de Emergencias y Centros de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España anunciando la puesta en marcha del CETI, así como los informes técnicos que en sentido negativo han sido redactados tanto por la Secretaría General del Ayuntamiento como por las delegaciones municipales de Igualdad y Bienestar Social y de Urbanismo.

En el encuentro han estado presentes Jacinto Muñoz Madrid, Paula Conesa, Francisco Javier Rodríguez Ros y Susana Pérez Custodio (PP), Fran Fernández y Fernando Silva (PSOE), Javier Viso (Adelante Algeciras), Antonio Gallardo (Vox) y Montserrat Barroso (Ciudadanos), además de técnicos municipales.

Durante la reunión, el alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), ha expuesto que "es necesario pensar en Algeciras y dejar la política a un lado porque está claro que es una muy mala noticia para la ciudad, añadiendo que el centro "sería el único en toda la península y nada más que nos traería problemas que la ciudad no puede soportar, por lo que debemos rechazar que el CETI se construya en Algeciras, o en otros puntos del Campo de Gibraltar", ha subrayado.

"Algeciras ha demostrado de manera constante ser una tierra solidaria como la que más, pero ya se ha llegado a un límite que es imposible rebasar", ha agregado en su argumentación.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Monserrat Barroso, ha indicado en declaraciones a los periodistas que "Algeciras merece prosperidad, pero no un centro que en nuestra ciudad va generar dificultades en la convivencia", además de "presión en la inmigración, que ya de por sí la ciudad convive con muchas racionalidad" y también "presión sanitaria".

Por otra parte, el portavoz de Vox, Antonio Gallardo, respecto al rechazo del proyecto del CETI por parte de su partido, ha indicado que "este centro traería, tanto objetiva como subjetivamente, inseguridad ciudadana". Así, el portavoz ha hecho referencia a que "existe experiencia a nivel nacional, como en Ceuta, Melilla y Canarias, que nos invita a entender que esto va ser así".

Desde Adelante Algeciras, el portavoz Javier Viso ha manifestado que "no queremos que una persona esté encerrada, ni que esté encerrada en tercer grado, como sería en este caso". Así, ha señalado que "sería una decisión muy importante para el futuro de la ciudad de Algeciras, por eso vamos a pensar en Algeciras y no en temas políticos, no queremos que esto se convierta en una batalla donde haya un discurso totalmente en contra de la humanización".

La portavoz del PP, Paula Conesa, ha subrayado que la posible instalación de este CETI "depende del futuro de nuestras generaciones". Así, la portavoz ha recordado que "llevamos mucho tiempo trabajando uniendo a los vecinos para evitar que haya un ghetto", por ello, ha añadido que el establecimiento de este centro traería miles y miles de personas deambulando por la ciudad, sin saber qué va pasar con ellos, sin poder atenderles bien, ya que no dejan de ser personas.

Por otra parte, en la rueda de prensa del PSOE de Algeciras de este lunes, la secretaria general del PSOE de Algeciras y diputada autonómica, Rocío Arrabal, ha lamentado "un discurso cargado de odio y xenófobo", convencida de que Landaluce "estaba tirándose en plancha para captar los votos de Vox" y ha acusado al alcalde de crear "un gran alarma social voluntariamente".

Así, Arribal ha destacado que, "si el Ayuntamiento no quiere, el CETI no se va a construir, y ha explicado que "el Partido Socialista de Algeciras entiende que la parcela que propone el Ministerio no sería la más apropiada para coger el CETI porque impediría el desarrollo de la zona sur de la ciudad, concretamente, de los barrios de Pescadores y del Saladillo".

REPRESENTANTES DEL MOVIMIENTO VECINAL ALGECIREÑO

Al mismo tiempo, Landaluce ha mantenido una reunión con representantes del movimiento vecinal algecireño. También en un comunicado, el consistorio ha explicado que estos representantes han indicado su rechazo unánime a esta decisión, al considerar que se trata de "una mala noticia" no solo para la zona sur, sino para el conjunto de la ciudad, y sería "tirar por tierra el trabajo que se viene realizando desde hace más de una década para revitalizar este sector del municipio".

El regidor, que ha hecho entrega a los asistentes de una copia de la carta remitida al Consistorio por el Ministerio, ha agradecido a los vecinos el apoyo a las tesis municipales "porque ahora más que nunca es momento de estar todos unidos, puesto que nos encontramos ante el futuro que no queremos para Algeciras".

La primera autoridad municipal se ha comprometido a mantener informados a los representantes vecinales en todo momento, volviendo a ser convocados cuando haya nueva información para adoptar medidas, si fuese necesario.