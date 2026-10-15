El PP de Cádiz expedienta a los tres concejales que permanecen junto a Landaluce en el Ayuntamiento de Algeciras

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (c), junto al resto de concejales del PP, donde 12 de ellos han dimitido y tres mantienen su apoyo. ARCHIVO. - Nono Rico / Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Cádiz, a instancias del presidente provincial, Bruno García, ha pedido al Comité Autonómico de Derechos y Garantías del Partido Popular de Andalucía que se abra expediente disciplinario a los concejales del PP en el Ayuntamiento de Algeciras que continúan en el gobierno local junto a José Ignacio Landaluce, quien en diez días se enfrentará a una moción de censura para apartarlo de la Alcaldía.

En concreto, se va a expedientar a Yessica Rodríguez, Patricia Bueno y Vicente Palomares, que "no han atendido las instrucciones del partido en relación a la pérdida de confianza, solicitud de dimisión y posterior presentación moción de censura en contra Landaluce", según ha indicado el PP en un comunicado.

El pasado 12 de octubre, la dirección de este partido trasladó al grupo de 15 concejales en Algeciras, la decisión de retirar su apoyo a José Ignacio Landaluce, todo ello tras tener conocimiento de dos denuncias contra el alcalde por presunta agresión sexual.

Así, 12 de los 15 integrantes del gobierno municipal del PP presentaron en bloque un escrito en el Ayuntamiento pidiendo la dimisión del alcalde, formalizando un día después su renuncia a las responsabilidades ejecutivas que venían desempeñando en el Ayuntamiento, y firmando este miércoles una moción de censura contra su persona.

En contra de la decisión adoptada por la dirección del Partido Popular y la mayoría del grupo municipal en el Ayuntamiento de Algeciras, Yessica Rodríguez, Patricia Bueno y Vicente Palomares "han mantenido su apoyo al alcalde y continúan integrados en el equipo de gobierno, asumiendo nuevas responsabilidades como tenientes alcaldes del Ayuntamiento", se ha advertido.

Ante esto, el PP ha indicado que se ha pedido que se inicie la tramitación de los respectivos expedientes disciplinarios que determinen "las posibles responsabilidades disciplinarias que correspondan", y, en su caso, "se impongan las sanciones previstas en la normativa interna del Partido Popular".