El PP critica que Renfe "olvida" a la provincia de Cádiz en la asignación de nuevos trenes

Miguel Ángel Sastre, diputado del PP por Cádiz. - PP

CÁDIZ 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PP por Cádiz Miguel Sastre ha criticado que el "Ministerio de Transportes condena a la provincia de Cádiz a un sistema ferroviario de segunda categoría y, en lugar de avanzar hacia su modernización y desarrollo, cada vez tiene más carencias y se agranda la brecha con la alta velocidad". Así, ha añadido que Renfe "olvida" a la provincia en la asignación de nuevos trenes.

En una nota, Sastre ha explicado que en marzo Renfe lanzó la mayor operación de su historia para la compra de más de 30 trenes de alta velocidad que puedan alcanzar hasta 350km/h, un encargo para el que se van a destinar más de 1.000 millones de euros, "sin embargo, ninguna de esas nuevas maquinarias será de rodadura desplazables, por lo que ninguna podrá llegar a la provincia".

"Cádiz vuelve a ser la gran olvidada, seguimos en la misma situación: no se pueden aumentar las frecuencias porque faltan Alvias, los antiguos trenes hotel reformados no están homologados y los Avril, los más modernos, no pueden llegar hasta Sevilla porque la línea no tiene aún el sistema ERTMS en funcionamiento", ha afirmado.

El diputado del PP ha afirmado que "en lugar de mejorar cada vez las infraestructuras son menos competitivas" y ha reclamado al Ministerio de Transportes que "tenga en cuenta la particularidad y necesidades del transporte ferroviario en la Bahía de Cádiz", lo que pasa por la petición de que se compren trenes de rodadura desplazable y homologuen tanto los S107 como el sistema de seguridad ERTMS para los Avril.

Por otro lado, el diputado ha vuelto a poner la atención en la necesidad de que se incremente la oferta de plazas directas entre Cádiz y Madrid, de forma prioritaria de cara al verano. Miguel Sastre ha considerado "insuficiente" el refuerzo anunciado por Renfe y ha apuntado que las necesidades de la provincia pasan por volver a consolidar el cuarto tren durante todos los días a Madrid, habilitar un quinto o un sexto los fines de semana como ocurría antes de la pandemia, a la vez que reforzar el media distancia Cádiz-Sevilla con más plazas.

En este sentido, ha reivindicado que el Plan Verano Joven, puesto en marcha por cuarto año consecutivo para fomentar los viajes de jóvenes con descuentos especiales, debe acompañarse de un incremento porcentual de las plazas disponibles. "Es un plan que está mal diseñado porque si se aumenta la demanda, cuando la oferta ya está al límite, la oferta colapsa", ha afirmado.

Sastre ha destacado que el efecto colateral de este plan supone no sólo la dificultad para encontrar billetes, sino también un incremento del precio para los viajeros en general, ya que el sistema de tarifas dinámicas hace que al haber más demanda suban los precios. "Por eso, llevamos tiempo diciendo que, vinculado al Verano Joven, hay que aumentar las plazas y modificar el algoritmo para que no suban los precios y no compute esa compra de plazas", ha explicado.

El diputado popular ha reclamado igualmente al Gobierno que "cumpla con la Ley de movilidad Sostenible y haga un plan provincializado de las inversiones en materia de ferrocarril que necesita la provincia de Cádiz, algo que tenía que haber estado antes del 5 de abril". Igualmente, dicha Ley obliga a revertir los compromisos de puntualidad y devoluciones en Renfe, implantar un protocolo público de análisis de las incidencias que provoquen retrasos de más de 20 minutos, y se apruebe un plan de atención urgente a pasajeros, "porque no se puede normalizar y conformarnos con el mal funcionamiento actual del tren", ha indicado.

Miguel Sastre también se ha referido a la "falta de inversiones" en infraestructuras que "son esenciales para los que viven aquí y para los que vienen de fuera, además de para que las empresas inviertan y generen oportunidades". Entre ellas, ha vuelto a pedir el tercer carril en la AP-4, el desdoble de la N-340 entre Vejer y Algeciras o la ampliación y fomento del aeropuerto de Jerez.