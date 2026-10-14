PP-A defiende su "rapidez" de actuación en Algeciras tras conocer denuncias de mujeres contra Landaluce

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 14 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha valorado "la rapidez" con la que su partido ha actuado en las últimas "48 horas" tras tener conocimiento de las denuncias de dos militantes contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, al que acusan de agresión sexual, incidiendo en que esto "no es una característica" del PP, resaltado que "hay otros partidos que si se han caracterizado por algo en estos últimos años, ha sido por la falta de respeto a las mujeres".

En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, Toni Martín ha asegurado que "no se ha podido actuar más rápido", incidiendo en que todo este asunto se ha conocido durante el puente de la Hispanidad, y que desde el lunes al miércoles, en estas 48 horas, se ha dado asistencia a las denunciantes y 12 de sus 15 concejales en el Ayuntamiento han dejado sus cargos en el gobierno local.

Al respecto, ha resaltado que esta renuncia de sus ediles es un paso previo a la presentación de una moción de censura en el Ayuntamiento, que eche a Landaluce de su cargo, al que también se le ha pedido desde el PP que dimita.

"Se está yendo todo lo rápido que se puede", ha aseverado en cuanto esa moción de censura, asegurando que "ahora estamos en unas circunstancias distintas" a cuando el PSOE presentó una denuncia en el Tribunal Supremo contra el alcalde, por su condición también de Senador, por presuntos abusos y malversación, la cual fue archivada, pero que motivó la baja de Landaluce como militante del PP.

En ese sentido, ha recordado que cuando se le preguntó entonces por este asunto, no había denuncia de "nadie", en referencia a alguna posible víctima, y que el PSOE se hacía eco "de algo que les han contado", advirtiendo que "la verdad no ha sido precisamente una de las características de este Partido Socialista de la señora Montero y del señor Sánchez", y que el PSOE estaba salpicado por los casos de Koldo y Ábalos.

Aunque ha reconocido que "las comparaciones siempre son odiosas", los casos de abusos a mujeres dentro del partido "no es una característica del Partido Popular", incidiendo en que "hay otros partidos que, si se han caracterizado por algo en estos últimos años, ha sido por la falta de respeto a las mujeres".

"Ahora --ha continuado-- son las afectadas las que se han puesto en contacto con el Partido Popular, las que han contado al detalle al presidente del PP de Cádiz lo que ellas explican que ha sucedido, y eso cambia radicalmente las cosas, porque en ese comportamiento que ellas describen, hay motivos para que el Partido Popular pierda la confianza actualmente en el alcalde de Algeciras".

Preguntado sobre si esta situación puede pasarle factura al PP en las elecciones municipales del mayo del 2027 en Algeciras, Toni Martín ha esperado que "no" por "la rapidez de actuación y la contundencia" mostrada, defendiendo que en esta localidad "no ha habido solo un alcalde, ha habido un equipo muy amplio de Gobierno", con una gestión que ha provocado "una transformación muy importante" en Algeciras. Es por eso que ha esperado que la ciudadanía lo perciba cuando lleguen las elecciones.