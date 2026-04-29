El PP destaca el refuerzo de las políticas sociales con la mejora de la ayuda a domicilio o dependencia en Cádiz

Ana Mestre con Bruno García y Alfonso Candón en rueda de prensa. - PP

CÁDIZ 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos por el PP de Cádiz al Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha reivindicado el "la gestión y refuerzo de las políticas sociales por parte del Gobierno de Juanma Moreno que ha permitido una mejora de las prestaciones y recursos en la provincia", destacando la mejora de la ayuda a domicilio, en dependencia y el aumento de las plazas en centros de día.

Mestre ha hecho balance de balance de las políticas sociales desarrolladas por el Gobierno andaluz y su "impacto en la provincia de Cádiz" en una rueda de prensa junto a Bruno García, presidente del PP en la provincia de Cádiz, y Alfonso Candón, coordinador de Política Social del PP de Cádiz.

Por su parte, Bruno García ha apuntado a "las personas como prioridad de la acción política del PP", manifestando que "el Gobierno de Juanma Moreno tiene una voluntad inequívoca de mejorar la situación de las personas más vulnerables, algo que se hace con voluntad y también con presupuesto".

En este sentido, ha incidido en que "en estos años de gobierno se ha puesto el foco financiar los recursos necesarios y dar más capacidad a las entidades y la sociedad en general". "Esa ha sido nuestra base y los datos dicen que estamos cumpliendo en mejorar la situación de las personas que más lo necesitan", ha añadido.

Ana Mestre ha defendido la mejora de los indicadores sociales en Andalucía y en la provincia de Cádiz, "frente a etapas anteriores". "El bienestar no puede sostenerse únicamente en el discurso, sino que requiere de recursos suficientes y de una financiación estable y digna para dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables", ha manifestado la dirigente del PP.

Uno de los asuntos destacados es el relativo al servicio de ayuda a domicilio, según Mestre, que ha puesto en valor que el precio/hora se sitúa actualmente, por primera vez, en 17,46 euros. "Son 440 millones de euros el presupuesto destinado a este servicio en la provincia de Cádiz, una cantidad que representa un 224% más que en la etapa del PSOE", ha apuntado. La candidata del PP ha defendido que esta subida permite pagar "correctamente y dignamente" a los trabajadores del sector.

Por otra parte, sobre la Ley de Dependencia Ana Mestre ha señalado que la gestión actual "no se ha limitado al aumento presupuestario, sino que ha incorporado una auditoría del sistema para hacerlo más eficaz". Según ha explicado, se ha pasado "de un modelo con dos visitas domiciliarias y largas demoras a un sistema resumido en la fórmula una persona, una visita, un expediente, una resolución, con el objetivo de agilizar la tramitación".

En términos de financiación, la candidata del PP ha afirmado que la dependencia "cuenta hoy con un 120% más de recursos que en 2018" y ha señalado que "en la provincia de Cádiz, cifró en 959,69 millones de euros la financiación destinada a prestaciones de dependencia, lo que supone un 131% más que en la última legislatura del PSOE". A ello ha añadido que, a fecha de marzo, en la provincia había 46.515 personas atendidas, un 77,46% más, y 70.267 prestaciones, un 109% más.

La reducción de los tiempos de espera ha sido otro de los datos subrayados por Ana Mestre, que ha asegurado que "con gobiernos anteriores la espera para obtener la prestación de dependencia llegaba a situarse en casi cuatro años, mientras que en la actualidad ronda menos de un año y medio".

En este sentido, ha avanzado que uno de los objetivos de la próxima legislatura será seguir reduciendo esos plazos y consolidar el funcionamiento actual del sistema. Igualmente, ha puesto el foco en el aumento de plazas en residencias, centros de día y centros ocupacionales para personas mayores y personas con discapacidad. Mestre ha señalado que en la actual legislatura se han creado 5.000 plazas nuevas, mientras que en el conjunto de dos legislaturas la cifra alcanza las 7.000.

En la provincia de Cádiz, son 4.324 plazas para mayores y 2.981 para personas con discapacidad sostenidas con fondos de la Junta de Andalucía, como por ejemplo, el caso de la residencia Micaela Aramburu, en Cádiz capital. En total hay 7.300 plazas, es decir, 1.322 más que en la etapa socialista, ha señalado Mestre, que ha defendido la mejora de la financiación de estos recursos, incluyendo el incremento del 5,5% del precio plaza en residencias, una medida que enmarcó en la voluntad de pagar "dignamente" a los centros residenciales y de seguir reforzando su sostenimiento económico.