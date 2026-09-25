El PP pedirá en el Senado el regreso de la unidad OCON-Sur: "Marlaska se está mostrando totalmente incapaz e ineficaz"

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado. Imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha criticado la respuesta del Gobierno central al incremento de los delitos relacionados con el narcotráfico en las costas andaluzas. Ante esta situación, ha anunciado que su grupo va a presentar en la Cámara Alta una moción para pedir al Ejecutivo el regreso de la unidad especializada OCON-Sur.

En unas declaraciones ante los medios este viernes en Cádiz, García ha destacado que el Senado ha aprobado leyes para luchar contra el narcotráfico y que "han sido bloqueadas" por la presidente del Congreso, Francina Armengol.

"Es para incrementar las penas para los delitos de narcotráfico, para perseguir penalmente el petaqueo, y para que los delitos de narcotráfico se puedan juzgar en tribunales superiores, entre otras cosas. Reiteradamente, hemos exigido que se vuelva, igual que desmantelaron OCON-Sur, que vuelva el Gobierno de España a ponerlo en marcha, que es responsabilidad suya", ha explicado.

En esta línea, ha criticado especialmente la labor del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha tachado de "incapaz e ineficaz". "En el último semestre ha habido un 17% más de secuestros, un 4% más de agresiones sexuales en España y un 9% más de narcotráfico", ha señalado.

Ante esta situación, García ha puesto en valor el papel del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "llevar" la situación al Comité Europeo de las Regiones. "Ese es el camino, no un gobierno como el de Sánchez, que no hace absolutamente nada", ha subrayado.

La portavoz ha señalado que en el próximo Pleno del Senado se va a debatir una interpelación sobre narcotráfico y la gestión del Gobierno en la materia.