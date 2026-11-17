García-Pelayo con representantes de sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil. - PP

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La candidata del PP al Congreso por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, junto a la presidenta local del PP en La Línea de la Concepción, Susana González, ha mantenido un encuentro con representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para "escuchar de primera mano sus necesidades, reivindicaciones y preocupaciones, y trasladarles el firme compromiso con quienes cada día trabajan para garantizar la seguridad". "Debemos cuidar a quienes cada día de nosotros", ha afirmado.

Según ha indicado el PP en una nota, García-Pelayo ha querido manifestar todo su apoyo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de toda España, "pero de manera muy especial a los agentes que desempeñan su labor en el Campo de Gibraltar y en el conjunto de la provincia de Cádiz". "La ciudadanía muchas veces no es consciente del enorme esfuerzo, la dedicación y los riesgos que asumen estos profesionales, se dejan la piel cada día por nuestra seguridad y merecen todo nuestro reconocimiento, respaldo y protección", ha señalado.

Así, durante el encuentro, ha trasladado dos compromisos fundamentales en materia de Seguridad, como seguir escuchando a estos profesionales de manera permanente, no solamente cuando hay elecciones o campañas electorales. "Sus reivindicaciones deben estar presentes en nuestra agenda política todos los días", ha afirmado.

En segundo lugar, ha reafirmado su voluntad de cumplir los compromisos adquiridos durante estos ocho años de trabajo conjunto con los representantes de ambos cuerpos. Entre las principales reivindicaciones que asumiría el próximo Gobierno de Feijóo ha destacado declarar la provincia de Cádiz zona de especial singularidad, reconociendo las circunstancias específicas y la complejidad del trabajo policial, especialmente en el Campo de Gibraltar, y la recuperación del OCON-Sur.

Igualmente, ha apuntado a que se reconozca como profesión de riesgo el trabajo de policías nacionales y de guardias civiles, dotar a los CCFSS de los medios necesarios para poder trabajar, revisar los catálogos de las comisarías "que son obsoletos y provoca que no haya ni el número de efectivos necesarios para trabajar ni que cuenten con los medios suficientes para hacerlo".

García-Pelayo ha insistido en que la seguridad de los ciudadanos también depende de que quienes nos protegen cuenten con los recursos, el reconocimiento y las condiciones laborales que merecen. "Nuestro compromiso es claro: estar a su lado, escuchar sus demandas y trabajar para que sus reivindicaciones se conviertan en realidades. Nos comprometemos a protegerlos y cuidarlos a ellos, igual que ellos nos cuidan a nosotros", ha concluido.