La primera fase de los Depósitos de Tabacalera de Cádiz abre este miércoles con visitas guiadas

Archivo - Obras en los antiguos depósitos de tabacalera en Cádiz en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera fase de los antiguos Depósitos de Tabacalera en la ciudad de Cádiz entrará este miércoles 22 de abril en funcionamiento entre las 18,00 y las 20,00 horas de la tarde para que la ciudadanía pueda empezar a utilizarlo, programándose visitas guiadas en ese horario para que la ciudadanía puedan conocer un espacio que ofrece "muchas posibilidades", como ha asegurado en una nota el Ayuntamiento de Cádiz.

Estas visitas guiadas, que serán cada media hora, se repetirán el jueves en el mismo horario, mientras que el viernes será entre las 11,00 horas de la mañana y las 13,00 horas de la tarde. El acceso a los Depósitos de Tabaco se hará por la puerta que está situada en la avenida de Marconi, junto a la rotonda que confluye también con la avenida de Lacave.

La rehabilitación de los Depósitos de Tabaco es una actuación llevada a cabo en el marco de la Estrategia Edusi 'Cádiz2020: Un proyecto de ciudad', cofinanciada e la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del eje 12 urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible POCS 2014-2020.

'Una manera de hacer Europa' se ha realizado en consonancia con planes supralocales o regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo, abordando los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos con otras intervenciones o proyectos coexistentes. En definitiva, creando un lugar de regeneración medioambiental sostenible, con nuevos espacios de innovación económica, social y cultural ubicados en edificios históricos en los que se difunda el conocimiento y se creen empresas.

El espacio que se abre el miércoles contará con tres naves diferenciadas, la Nave uno, la cinco y el espacio Entre Andenes, donde se van a desarrollar todo tipo de actividades.

Los Depósitos van a estar abiertos a partir del jueves de 08,00 horas de la mañana a 20,00 horas de la tarde, aunque al haber distintas actividades, cada uno tendrá su propio horario y tendrá tres grandes líneas de funcionamiento.

En primer lugar, la dedicada a la cultura, con una biblioteca, hemeroteca, videoteca, sala de estudios, sala juvenil y ludoteca. Las dos últimas no van a estar operativas desde la apertura sino que se incorporarán próximamente.

La biblioteca contará con más de 3.000 ejemplares y al formar parte de la Red de Bibliotecas de Cádiz el préstamo puede gestionarse con cualquier tarjeta de usuario. Estará abierta de 15,00 horas a 20,00 horas. Entre las actividades más cercanas que se van a desarrollar de forma inminente está la lectura continuada con motivo del Día del Libro en la jornada del jueves.

La segunda línea es la del emprendimiento y empleo, con un punto de empleo y espacio coworking. En este espacio habrá acciones formativas. La Escuela de Comercio se va a desarrollar en este lugar, además de las lanzaderas de empleo con acciones desde el jueves 23 de abril. Asimismo, se celebrará una sesión abierta a la ciudadanía relacionada con la Agenda Cádiz 2030.

En tercer lugar está la línea dedicada a lo social. Así, en la nave cinco se ubicará el equipo del Programa Eracis+, que pertenece a la delegación municipal de Asuntos Sociales y donde se van a poder desarrollar programas de integración.

En los antiguos depósitos va a haber también espacios comunes para los propios vecinos y distintas entidades que pueden encontrar en este espacio un lugar de encuentro para sus actividades. Además, en el espacio Entre andenes se harán distintos eventos como la pasarela de moda celebrada el pasado jueves con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Cádiz.