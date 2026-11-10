Prisión para un hombre al que se le atribuyen 19 robos en vehículos en una semana en San Fernando (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - CNP - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido en San Fernando a un individuo como presunto autor de numerosos delitos continuados de robo con fuerza en interior de vehículos, al que se le atribuyen al menos 19 asaltos cometidos en apenas una semana. El detenido ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras ser oído por la autoridad judicial.

Según ha explicado la Policía en un comunicado, los hechos que motivaron su detención tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 30 de octubre en el aparcamiento del centro comercial Bahía Sur, al activarse varios sistemas de alarma de vehículos estacionados que alertaron al servicio de seguridad privada.

Este hecho motivó que los vigilantes iniciaran una búsqueda preventiva por las inmediaciones, consiguiendo interceptar y retener a un individuo que había sido sorprendido saliendo de uno de los vehículos, y que trataba de abandonar precipitadamente el lugar.

Tras alertar a la Policía Nacional, varias dotaciones del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría Local de San Fernando se desplazaron rápidamente hasta el aparcamiento. A su llegada, comprobaron que siete turismos presentaban las ventanillas fracturadas y sus interiores completamente revueltos.

Ante estos hechos, procedieron a la detención del sospechoso y a la intervención de los efectos que portaba.

La investigación posterior, asumida por la Brigada Local de Policía Judicial, permitió determinar que parte de los objetos intervenidos procedían de los vehículos asaltados esa misma noche, mientras que otros estaban relacionados con robos similares cometidos durante los días anteriores.

De esta manera, la investigación permitió relacionar al detenido con otros 12 robos con fuerza cometidos durante la semana anterior y por los que ya había sido detenido. En todos ellos se había empleado el mismo procedimiento, consistente en fracturar las lunas de los vehículos para acceder a su interior y sustraer los objetos de valor que encontraban.

De esta manera, se ha logrado acreditar la presunta participación del individuo en al menos 19 asaltos a vehículos en un periodo de tan solo siete días.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que, atendiendo a las pruebas aportadas y a su reiterada actividad delictiva, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.