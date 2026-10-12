La provincia de Cádiz cerró 2025 con más de un millón de pernoctaciones en apartamentos turísticos

Archivo - Entrada de un inmueble con apartamentos turísticos en Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el año 2025 con más de un millón de pernoctaciones en alojamientos de apartamentos turísticos, siendo la tercera de Andalucía, la mayoría de ellos de turistas españolas. Cádiz capital, con más de 218.000 pernoctaciones, fue el municipio de la provincia que más registró.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, recogidos por Europa Press, fueron un total de 331.156 turistas los que a lo largo de 2025 optaron por pernoctar en la provincia en un apartamento turístico, de los que 225.127 fueron españoles y 106.029 extranjeros, con unos tres días de media.

En total fueron 1.025.732 las pernoctaciones registradas a lo largo de 2025 en los apartamentos turísticos de la provincia, 683.627 por parte de turistas españoles y 342.105 de extranjeros. De ellos, la mayoría procedían de Reino Unido y de Alemania, con más de 13.000 turistas de cada país, seguido de turistas de los Países Bajos, con más de 6.000.

En cuanto a los turistas españoles, de los 225.127 que optaron por esta modalidad de alojamiento en la provincia 108.581 eran andaluces y 116.546 procedían de fuera de Andalucía, siendo los madrileños, con más de 34.000 turistas y 134.000 pernoctaciones los más numerosos, seguidos de extremeños (más de 12.000) y catalanes (más de 11.000).

Por municipios, Cádiz capital fue el que más pernoctaciones registró, con 218.595 realizadas por 96.525 turistas, seguida de Barbate, con 148.952 pernoctaciones y 36.104 turistas; Jerez con 99.177 pernoctaciones y 35.368 turistas; Rota, con 80.704 pernoctaciones y 13.020 turistas; y Conil, con 62.845 pernoctaciones y 17.005 turistas.