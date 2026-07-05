La provincia de Cádiz registró 24,1 grados de media en un junio "muy cálido", aunque fue la más baja de Andalucía

Archivo - Imagen de las pasarelas de madera de acceso a una playa de El Puerto de Santa María. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO - Archivo

CÁDIZ 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz registró el pasado junio un mes "muy cálido", según el carácter térmico considerado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con una temperatura media de 24,1 grados centígrados. No obstante, fue la más baja de Andalucía, siendo Sevilla la más alta.

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press, la temperatura de la provincia en el mes de junio fue más baja que en el mismo mes del año 2025 en un grado, cuando se registró 25,2 grados de media, considerado entonces un mes "extremadamente cálido", aunque siendo también la temperatura media más baja de Andalucía.

En este mes de junio de 2026, Cádiz fue la provincia que registró la temperatura más baja por detrás de Sevilla, con 28,6 grados, Jaén (28), Almería (27,4) o Córdoba (27,4). Según la Aemet, todas las provincias de Andalucía registraron una temperatura media excesivamente cálida, a excepción de Córdoba, Granada y Cádiz que fue muy cálida.

Según la Aemet, el mes de junio, en cuanto a temperatura, ha tenido un carácter térmico extremadamente cálido. Así, la temperatura media en Andalucía fue de 25,5 grados, 2,8 grado por encima del promedio, siendo el según junio más cálido desde 1961. El primero más cálido fue el de 2025.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en junio por debajo de la media de la comunidad autónoma en algo más de un grado. En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz ha completado el mes de junio sin lluvias, siendo un mes seco, al igual que junio de 2025.