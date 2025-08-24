La provincia de Cádiz registró la creación de 158 nuevas sociedades mercantiles en julio, 61 menos que el mes anterior

Archivo - Un obrero subido a los andamios de una obra en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se ha situado en el mes de julio en 158, lo que supone 61 menos que lo registrado en el mes anterior, en el que se crearon 219 empresas, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, julio de 2024, la variación se sitúa en un leve ascenso, ya que se registraron entonces 157 empresas, una menos que en este 2025. En cuanto a la extinción de empresas, en julio de este año fueron un total de 33 sociedades, las mismas que en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el último mes julio, con un capital suscrito de 19.816.409 euros, una de ellas fue constituida en régimen de sociedad anónima, con un capital de 353.000 euros, mientras que el resto lo fueron en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 23 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 20 lo hicieron en Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas; 18 en Servicios de comidas y bebidas; y 14 en Actividades inmobiliarias, entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2024 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 1.882, lo que supuso la creación de 70 más que lo registrado durante el año 2023, en el que se crearon 1.812 empresas.