La provincia de Cádiz registró un mes de enero más frío que en 2025 y con un 75% más de precipitaciones

Imágenes del río Guadalete a su paso por la barriada de la Corta el pasado 30 de enero tras las lluvias. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de enero fue de 13,3 grados centígrados, lo que supone un grado más frío que en el mismo mes de 2025, cuando se registró de media 14,3 grados. Aún así fue considerado con un carácter térmico de cálido por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En cuando a las lluvias, en 2026 se aumentó en más de un 75% las precipitaciones con respecto al año anterior.

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press, la temperatura de Cádiz fue la segunda media más alta de todas las provincias andaluzas por detrás de Almería (13,5 grados), y por delante de Málaga (12,7 grados), Huelva (11,8 grados) y Sevilla (11,6 grados). Por su parte, Granada (con 7,7 grados) y Jaén (8,5) fueron las provincias que registraron las temperaturas medias más bajas en Andalucía.

Según la Aemet, el mes de enero, en cuanto a temperatura ha tenido un carácter normal en Andalucía, con una temperatura media de 8,7 grados, 0,1 grados por encima del promedio, siendo el mes de enero número 36 más cálido desde 1961.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en enero de 2026 por encima de la media de la comunidad autónoma en algo más de cuatro grados, tal y como pasó en los meses de noviembre y diciembre de 2025.

En cuanto a las precipitaciones, la provincia de Cádiz ha completado el mes de enero con 232 mm, siendo un mes muy húmedo y con 365% más de porcentaje de precipitación mensual sobre la media, lo que supone que llovió un 76% más que en enero de 2025, cuando registró 55,2 mm, siendo entonces un mes normal.