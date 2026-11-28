Archivo - Dos turistas con sus maletas llegando a la ciudad de Cádiz. - ROCIO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la provincia de Cádiz alojaron en octubre a un total de 306.526 turistas, de los que 183.995 eran de procedencia nacional. Todo ellos realizaron hasta 891.428 pernoctaciones, con una estancia media de cerca de tres días.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, a nivel andaluz, Cádiz se situó en el segundo destino elegido por los visitantes por detrás de Málaga y por delante de Sevilla en número de pernoctaciones, y tercera en número de visitantes por detrás de Málaga y Sevilla.

Por zonas turísticas, los hoteles de la Costa de la Luz de Cádiz recibieron a 252.816 visitantes, sumando un total de 787.670 pernoctaciones en octubre, unos datos que hacen que esta zona de la provincia sea la segunda con más turistas, siendo únicamente superada por la Costa del Sol en Málaga.

Si se tienen en cuenta los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones, Chiclana de la Frontera ocupa la sexta posición de la lista andaluza. Los hoteles de esta localidad sumaron 63.971 turistas y 273.485 pernoctaciones, siendo la estancia media de 4,6 días, la mayoría de ellos de nacionalidad extranjera.

En cuanto a puntos turísticos en general, Chiclana vuelve a ser el primer municipio de la provincia de Cádiz en esta lista, seguido de Conil de la Frontera con 17.738 turistas y 91.097 pernoctaciones, Cádiz con 67.966 pernoctaciones, Jerez con 29.935 turistas y 64.612 pernoctaciones y El Puerto de Santa María, con 18.350 turistas y 46.604 pernoctaciones.