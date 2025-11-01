El PSOE acusa al alcalde de El Bosque (Cádiz) de "negarse" a ayudar a familias afectadas por movimientos de tierra

El vicesecretario general de la CEP del PSOE, Javier Pizarro; la diputada por la Sierra, Verónica Cubiles; y la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de El Bosque, Pilar García, durante el encuentro. - PSOE CÁDIZ

EL BOSQUE (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha criticado que el alcalde de El Bosque (Cádiz), Rubén Corrales, se "niegue" a prestar ayuda a las familias afectadas por los movimientos de tierra en la calle Sevilla y la barriada de la Feria, provocados por la "inestabilidad" del terreno, que han ocasionado daños tras las lluvias en más de 20 viviendas.

Así lo han denunciado el vicesecretario general de la CEP del PSOE y portavoz del grupo socialista en la Diputación de Cádiz, Javier Pizarro; la diputada por la Sierra, Verónica Cubiles; y la secretaria general y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de El Bosque, Pilar García, tras mantener un encuentro con representantes de las familias afectadas.

Durante la reunión, las familias han relatado el sufrimiento que soportan debido al estado de sus viviendas, muchas de ellas habitadas por personas mayores. Según han explicado, desde 2018 se han registrado movimientos de tierra que han provocado daños como "derrumbes de techos, grietas, levantamiento de suelos, derrumbes de muros y aparición de humedades" en más de 20 hogares.

La entonces alcaldesa socialista, Pilar García, "facilitó a las familias la interlocución con las administraciones públicas, acompañándolas y reclamando apoyo para restaurar la calle y las viviendas afectadas". La Diputación, entonces gobernada por el PSOE, "encargó un estudio geotécnico valorado en 120.000 euros, que concluyó que los movimientos de tierra se debían al agua subterránea".

Por su parte, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, financió el proyecto con una inversión de 2.369.706 euros, cuyas obras finalizaron en junio de 2024. Sin embargo, en la actualidad "se están produciendo nuevos movimientos del terreno, que generan grietas, filtraciones de agua, derrumbes y otros daños, provocando temor e incertidumbre entre las familias, que sienten que su salud física y mental podría estar en riesgo".

Durante la reunión, celebrada en la sede del PSOE de El Bosque, las familias han mostrado su "desconcierto", porque "no cuentan" con el apoyo del actual alcalde, al que exigen que les "ayude a encontrar una solución a esta grave situación, que no ha sido provocada por los vecinos".

Por su parte, García ha lamentado que el alcalde del PP se haya "negado" a solicitar a la Junta de Andalucía una subvención para el arreglo de las viviendas, como también se ha "negado" a que por parte del ayuntamiento se destinen fondos públicos para reparar los desperfectos en las viviendas y evitar "el sufrimiento y posibles accidentes de gravedad provocando daños irreparables en las familias". La portavoz socialista "no da crédito" a esta negativa del alcalde y su equipo de gobierno durante el último Pleno celebrado el día 29 de los corrientes, donde votaron en contra de una moción del PSOE.

Asimismo, Pizarro y Cubiles han mostrado su solidaridad con las familias, que "sufren a diario las consecuencias de estos movimientos de terreno, y cuyo temor aumenta con la llegada de las lluvias", comprometiéndose a apoyarlas como "siempre lo han hecho los socialistas durante todo este proceso".

En su condición de portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Pizarro se ha comprometido a llevar una propuesta al Próximo pleno de la Diputación de Cádiz, para que "la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, se comprometan con estas familias y aporten recursos económicos para reparar los daños producidos por los movimientos de tierra".