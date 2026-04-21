PSOE Cádiz destaca las ayudas fiscales por las borrascas y critica que PP "jamás ha apoyado" iniciativas para afectados

Archivo - El senador y vicesecretario general primero del PSOE de Cádiz, Alfonso Moscoso, en una foto de archivo. - PSOE DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador por Cádiz, Alfonso Moscoso, ha valorado la apertura, desde este martes, del plazo para solicitar la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la reducción o exención del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para las personas, empresas, autónomos y explotaciones agrarias afectadas por los daños ocasionados por el tren de borrascas en municipios de Andalucía y Extremadura, destacando que esta medida "supone una respuesta útil, concreta y necesaria para aliviar la carga económica de quienes han sufrido pérdidas y daños como consecuencia de las inundaciones".

En este sentido, ha subrayado en una nota que esta iniciativa del Gobierno de España va a beneficiar a empresarios, empresas y trabajadores autónomos, así como a agricultores y ganaderos, especialmente mediante la exención del IBI rústico vinculada a explotaciones agrarias afectadas. El senador ha recordado que podrán acogerse a estos beneficios fiscales, en el caso del IBI de 2026, los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales situados en los municipios incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 5/2026, de 17 de febrero. Del mismo modo, la reducción del IAE será aplicable a industrias, establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales ubicados en las zonas afectadas.

Asimismo, ha puesto en valor la protección específica prevista para el campo, ya que se concede la exención de la cuota del IBI de 2026 a los bienes inmuebles rústicos afectos a explotaciones agrícolas o ganaderas cuyos titulares hayan sufrido una reducción significativa del rendimiento neto de su actividad. Moscoso ha señalado que "estas decisiones demuestran el compromiso del Gobierno de España con los territorios que han padecido las consecuencias de los temporales, movilizando recursos y generando disponibilidad económica para quienes más lo necesitan en momentos de especial dificultad".

El senador gaditano ha afeado al PP que "jamás haya apoyado este tipo de iniciativas dirigidas a proteger a los sectores productivos y a las familias afectadas", pese a que suponen una ayuda directa para "sostener" la actividad económica, el empleo y la recuperación de las zonas damnificadas. "Frente a la confrontación estéril, el Gobierno de España actúa, publica medidas, abre procedimientos y ofrece soluciones reales a los afectados", ha concluido.