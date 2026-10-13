El PSOE de Cádiz ofrece al PP el apoyo de sus siete concejales en Algeciras para una moción de censura contra Landaluce

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, con Fran Fernández, candidato a la Alcaldía de Algeciras. ARCHIVO. - PSOE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha ofrecido al PP los votos de los siete concejales socialistas del Ayuntamiento de Algeciras en una moción de censura contra el alcalde de esta localidad, José Ignacio Landaluce, tras las denuncias por presuntas agresiones sexuales a dos militantes del PP, aclarando que deben ser los 'populares' los que planteen dicha moción.

"Por mucho que Bruno García quiera rehuir de su responsabilidad, por mucho que Moreno Bonilla quiera rehuir de su responsabilidad, no vemos la posibilidad urgente e inmediata de plantear una moción de censura", ha sostenido Ruiz Boix en rueda de prensa, rechazando así que sea su partido el que presente esta vía para sacar a Landaluce de la Alcaldía.

Al respecto, ha reiterado su ofrecimiento al PP de sus siete concejales, "siete firmas, sin debatir, sin discutir el nombre del candidato a la Alcaldía, que no le corresponde a este partido", sino al PP, al ser ellos los que a su juicio tienen que presentar la moción de censura en el Ayuntamiento. "No vamos a discutir quién es el candidato o candidata, sino aceptar la propuesta del Partido Popular", ha afirmado el secretario general de los socialistas gaditanos.

En su opinión, la reacción del PP "llega tarde, mal y a empujones de las mujeres socialistas que denunciaron hace dos años", poniendo en valor también el papel de los medios de comunicación que han sacado a la luz estos dos nuevos casos contra Landaluce.

Ruiz Boix ha afeado que el Partido Popular haya tratado de "tapar las conductas de Landaluce" a nivel local, provincial, regional y federal, criticando así las posiciones de sus líderes a todos los niveles respecto a las denuncias contra el alcalde de Algeciras, quien este martes no ha aclarado aún su situación dentro del Ayuntamiento.

Cabe recordar que Landaluce pasó a ser concejal no adscrito en enero, al abandonar el PP tras una denuncia en el Supremo del PSOE de Algeciras. No obstante, mantuvo su cargo como alcalde al contar con el apoyo de los 15 concejales del PP, que conformaban el gobierno local. Ahora, el PP ha informado que 12 de estos 15 ediles han registrado una petición para que renuncie a la Alcaldía.

El dirigente socialista ha cuestionado "el pacto de silencio" instaurado en estos últimos dos años en el PP alrededor de Landaluce y poniendo en duda de que el presidente del PP de Cádiz, Bruno García, se haya enterado de esta situación por los medios de comunicación. En ese sentido, ha apuntado a cuestiones políticas como "el impacto electoral que tiene esta posición sobre el futuro gobierno de la Diputación", actualmente en manos del PP.

Ruiz Boix también ha tenido palabras para el PP andaluz y Juanma Moreno, al lamentar que "no quiso actuar cuando se conocieron las primeras denuncias", recordando que la portavoz del Gobierno andaluz, "dijo que se había abierto un expediente indagatorio, un expediente informativo sobre esta situación, que ahí se quedó, en la apertura" porque "nunca más hemos vuelto a saber nada de ese expediente".

Además, ha recordado que Landaluce asistió a varios actos del PP en Algeciras durante la campaña de las elecciones andaluzas de mayo de 2026.

Sobre el PP a nivel nacional, ha criticado a Alberto Núñez Feijóo por decir en un medio que "cualquier tipo de denuncia que haya sobre mi partido tenemos que investigarla" y que como Landaluce abandonó el PP, "se olvidaron de concluir ese expediente".

"Esa es la realidad de un Partido Popular que llega tarde, muy tarde, y que ha estado sosteniendo, igual que a fecha de hoy lo sigue sosteniendo, el gobierno de José Ignacio Landaluce en el Ayuntamiento de Algeciras", ha denunciado.