El PSOE de Cádiz pide poner a disposición de la ciudadanía la información del arbolado de toda la ciudad

CÁDIZ 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, a través de su concejal José Ramón Ortega, exigirá al equipo de gobierno del Partido Popular "máxima transparencia" en la gestión del patrimonio verde de la ciudad. A raíz de la reciente tala de seis árboles en la avenida principal, el PSOE presentará un ruego en el próximo pleno municipal instando al gobierno local a hacer público el programa de control del estado del arbolado.

En una nota de prensa, los socialistas solicitan que la información detallada que maneja la empresa concesionaria, donde se califica el estado "árbol por árbol"de la ciudad, se exponga "públicamente, de manera permanente y actualizada" en la web municipal, quedando a disposición de toda la ciudadanía.

La polémica surgió tras la tala de los ejemplares en la avenida principal, una acción que se cuestionó por algunos colectivos al dudar del mal estado de las plantas. Aunque el equipo de gobierno ha respondido asegurando que se repondrán y que la actuación se basó en informes técnicos, para José Ramón Ortega esta situación "evidencia una total falta de transparencia, de un equipo de gobierno que sigue sin publicar el plan de arbolado de la ciudad".

El secretario general y concejal socialista ha insistido en que "la gestión del arbolado de la ciudad es absolutamente deficiente, con casos de talas y podas de difícil justificación, al mismo tiempo que hay vecinos sufriendo la falta de poda de ramas que tapan sus ventanas o el alumbrado de sus calles" por eso ha insistido en que "la información en tiempo real del estado de cada árbol con la que trabaja la empresa encargada, debe ser pública y accesible para la ciudadanía, al igual que el plan de arbolado que también seguimos esperando".

"El patrimonio verde de Cádiz es de todos los gaditanos y las gaditanas, y tienen derecho a saber qué se está haciendo con él y por qué", ha afirmado el edil. "Con esta medida, cualquier actuación estaría avalada por datos públicos y accesibles, finalizando con la opacidad actual y permitiendo un control ciudadano real sobre la gestión de nuestros parques y jardines".