El PSOE denuncia que se cumple un año de la manifestación y "no hay una sola máquina en la A-405" en Cádiz

El secretario de Política Institucional del PSOE de Cádiz y alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, ha criticado al Gobierno de la Junta de Andalucía por su "engaño y absoluta falta de compromiso" con el Campo de Gibraltar al cumplirse un año de la "histórica" manifestación de octubre de 2024, donde los vecinos de Castellar y Jimena alzaron la voz para exigir el arreglo integral de la A-405. "Han pasado 12 meses y no hay ni una sola máquina sobre el terreno", ha añadido.

En una nota, el dirigente socialista ha recordado que el mal estado de esta vía, que vertebra el interior de la comarca, "es una temeridad que ya ha costado vidas humanas", en referencia a los accidentes mortales ocurridos, como el que se llevó a dos jóvenes de 16 y 19 años. "Nos preguntamos a qué espera Juanma Moreno para actuar, porque parece que para el PP el Campo de Gibraltar no es Andalucía y las vidas de sus vecinos valen menos", ha afirmado.

Vaca ha calificado de "insulto" los "anuncios contradictorios y oportunistas lanzados por la Consejería de Fomento". "Siete meses después de la protesta anunciaron cuatro millones de euros, una cantidad a todas luces insuficiente que no da ni para empezar un arreglo integral", ha señalado para insistir en que "de nuevo han incumplido".

"Lo que queremos es que se dejen de parches y de notas de prensa y pongan negro sobre blanco una inversión potente y un calendario de obras claro. Ya no valen más excusas", ha asegurado para anunciar que el Grupo Socialista pedirá una partida real en los próximos presupuestos de la Junta.