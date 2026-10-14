PSOE-A eleva el tono contra Moreno por su silencio sobre Landaluce: "Será su caso Nevenka. Lo tapó dos años"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 14 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha pedido explicaciones al presidente andaluz, Juanma Moreno, y al PP-A por el hecho de que José Ignacio Landaluce siga siendo alcalde de Algeciras (Cádiz) y no se haya presentado ya una moción de censura contra él, tras conocerse la semana pasada dos denuncias en su contra por presuntas agresiones sexuales a militantes del PP.

"Dicen que este tipo de casos se lee mejor en perspectiva, con la perspectiva histórica. No les quepa ninguna duda, estamos ante el caso Nevenka de Moreno", ha afirmado Márquez en rueda de prensa en el Parlamento, donde ha hecho hincapié en que el presidente andaluz "tapó" este caso durante "dos años".

Sobre la moción de censura que podría echar de la Alcaldía a Landaluce, la portavoz socialista se ha preguntado "¿qué más se tiene que saber para que Moreno firme la orden de que haya inmediatamente una moción?" y cuestionando que lo "mantenga" en su cargo. "Está a un clic, a una llamada de teléfono, a un mensaje. ¡Que haga algo! Pero el alcalde de Algeciras no puede seguir ni un segundo más en el cargo", ha apremiado.

Además, ha elevado el tono contra Moreno, al acusarle de "hipocresía y nula credibilidad" en este asunto, y afeándole que en la campaña de las elecciones municipales de 2023 presentase a Landaluce como "una garantía de éxito y de honestidad".

"Hace dos años salió a la luz pública las primeras denuncias de mujeres que contaban lo que estaban sufriendo, lo que sufrían en los despachos cuando se encontraban con Landaluce, gente que ha denunciado teniendo muchísimo miedo. Hace un año nos hacíamos eco en el Parlamento de esa denuncia contando, poniéndole piel al testimonio concreto que nos había llegado. Una mujer contaba literalmente: 'Me tocó el pecho, cogió mi mano y la puso sobre su miembro, recorrió mi cuerpo con su mano, mientras me insistía que no me fuera'. Esto se lo contamos al presidente de la Junta aquí en el Parlamento hace un año. La respuesta que nos dio fue la callada por respuesta, dijo que ante el espectáculo que estaba montando el Partido Socialista prefería no decir nada e irse y se fue del salón de pleno", ha recordado en rueda de prensa.

Al hilo de esto ha criticado que "a los pocos meses", tras salir publicado en varios medios, Moreno dijera que "acababa de enterarse por un teletipo", cuando "se lo habíamos contado hace unos meses en el Parlamento de Andalucía y había salido huyendo sin dar ninguna respuesta".

Márquez ha incidido en que "la presión social" e "interna" de su propio partido hizo que Moreno aludiese a que "no tenía ningún elemento de presión para quitar a Landaluce de la alcaldía de Algeciras", señalando que el PSOE-A ofreció "todos nuestros concejales" en Algeciras para una posible moción. La respuesta del PP fue, ha lamentado, "perseguir a nuestras compañeras en el territorio" por "hacerse eco de las denuncias", en referencia a las denuncias a Rocío Arrabal e Isabel Beneroso, y a la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.

La portavoz ha hecho alusión al último ofrecimiento trasladado al PP en junio, que también fue rechazado alegando el "mantenimiento de la estabiliad de Algeciras", hilándolo con el hecho de que "en julio", tal y como se ha podido saber ahora, se habría producido un nuevo caso de agresión.

"Se podría haber evitado esta agresión que denuncia esta mujer, que cuenta que le sobeteó las tetas. Se podría haber evitado cuando llevamos dos años denunciando esto. Y sigue siendo casi las doce de la mañana y el alcalde de Algeciras sigue estando en su cargo. "¿Cómo es posible que a Moreno no se le caiga la cara de vergüenza?", ha criticado María Márquez.

También ha hecho referencia a la Comisión de Igualdad celebrada este pasado martes, donde dos parlamentarias del PSOE aprovecharon su turno de palabra para preguntarle a Loles López, consejera del ramo, sobre el alcalde de Algeciras, calificando lo vivido de "muy desagradable", lamentando que la responsable andaluza no dirigiera "ni una sola palabra" a las compañeras de partido que han denunciado las presuntas agresiones.

"Yo la conozco bien, y estaba claro que cumplía órdenes del señor Moreno, porque es imposible que ante semejante evidencia no pronunció ni una sola palabra para sus compañeras", ha indicado Márquez, quien ha afeado que "todas las palabras fueron para atacar al Partido Socialista".

Volviendo a Landaluce y su posición en el Ayuntamiento, ha insistido en que el PSOE aboga por una moción de censura y que el PP cuenta con sus siete concejales para que "cuanto antes Landaluce salga por las puertas de la Alcaldía de Algeciras".

En su opinión, "el tiempo terminará poniendo a Moreno Bonilla en su sitio", asegurando que es "el presidente que tapó, que calló y que permitió, después de dos años teniendo esta información, que sucediera lo que está sucediendo, el encubrimiento, el poder por el poder, priorizando el poder en Andalucía ante los derechos de las mujeres".