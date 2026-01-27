El PSOE exige a Junta y Diputación "pulso político" para que la provincia de Cádiz baje de los 100.000 parados

Javier Pizarro y Juan Cornejo en la Comisión Ejecutiva del PSOE de Cádiz. - PSOE

CÁDIZ 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Permanente del PSOE de Cádiz, presidida por el vicesecretario general, Javier Pizarro, y el secretario de Organización, Juan Cornejo, ha analizado la situación de "desgobierno" que vive la provincia y ha exigido a Junta y Diputación "pulso político" para que la provincia baje de los 100.000 parados.

En una nota, el PSOE ha criticado que la Diputación "por primera vez en su historia democrática" ha iniciado el año sin presupuestos, lo que "retrasará las inversiones vitales para los municipios hasta el mes de marzo". "Es una irresponsabilidad que, mientras los ayuntamientos necesitan recursos para combatir los efectos de las lluvias, la Diputación esté paralizada por la incapacidad de gestión de la presidenta, Almudena Martínez", ha señalado Pizarro.

Además, ha añadido que "esta falta de previsión se traslada también a la Junta de Andalucía, cuya dejadez en el mantenimiento de las carreteras autonómicas ha quedado en evidencia con los últimos temporales".

Por contra, ha destacado los "datos históricos" de la EPA del cuarto trimestre de 2025, que sitúan el paro en España por debajo del 10% por primera vez desde 2008. Pizarro ha subrayado que "el escudo social del Gobierno de Sánchez es lo único que mantiene a flote a una provincia castigada por el sectarismo de la Junta y la incapacidad de la Diputación".

Asimismo, ha insistido en que la Diputación "vive una situación de desgobierno total al haber superado el primer mes del año sin presupuestos aprobados", que lo ha achacado a las "luchas de poder entre el PP y sus socios de La Línea 100x100, que tienen un coste real porque las inversiones en los pueblos no llegarán, como pronto, hasta marzo",

Además, ha calificado el estado de la red de carreteras de la Junta de "deplorable" y ha puesto como ejemplo el hundimiento de la A-2075, la carretera de acceso sur a Rota, que permanece cortada tras el paso de la borrasca 'Ingrid'. "Hoy vemos a la consejera de Fomento acudir a Rota por la urgencia de una obra de emergencia de 350.000 euros, pero la realidad es que llegan tarde y el socavón es el símbolo del abandono de la Junta, que no invierte en mantenimiento preventivo y solo actúa cuando la carretera se rompe literalmente bajo los pies de los gaditanos", ha mnifestado.