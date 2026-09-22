PSOE se suma a la movilización de UGT y CCOO del 1 de octubre en Cádiz acusando a la Junta de "maltratar a los mayores"

El secretario de Organización del PSOE en Cádiz, Juan Cornejo, con sindicatos para apoyar su movilización por el Día de los Mayores. - PSOE

CÁDIZ 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, junto a la secretaria de Relaciones Sindicales, María Colón, y la portavoz adjunta en Diputación, Ana Jarillo, han mantenido una reunión de trabajo con los representantes de las federaciones de pensionistas de UGT y de CCOO de cara a la movilización convocada para el próximo 1 de octubre, Día de las Personas Mayores, donde ha anunciado la presencia del partido socialista "para exigir a Juanma Moreno el fin del maltrato a los mayores en sanidad, dependencia y políticas sociales".

"Las reivindicaciones son muy claras, le reclamamos al Gobierno andaluz que debe cumplir con la ley de la dependencia, porque hoy las personas esperan más de 430 días para ser atendidas cuando el límite legal son 180 días", ha afirmado Cornejo tras señalar que acudirá a la concentración convocada el 1 de octubre a las 11 horas en la Plaza de España de Cádiz, frente a la Delegación del Gobierno andaluz.

El dirigente socialista ha criticado "la nefasta gestión de la Junta frente al esfuerzo del Ejecutivo central" y ha asegurado que "el Gobierno de España invierte cada vez más en dependencia y no se explica cómo en Andalucía cientos de personas mueren al mes sin ser atendidas".

Así, Cornejo ha ensalzado el "compromiso progresista con las pensiones desde 2018", recordando que "con Pedro Sánchez se ha producido un incremento de más de 400 euros para los pensionistas gaditanos". "Ante los que enfangan y quieren hablar de otros temas, nosotros vamos a hablar de pensiones, de dignidad y de subir la calidad de vida de nuestros mayores", ha afirmado.

El secretario de Organización también ha criticado lo que considera un "desmantelamiento de la sanidad pública por parte de Juanma Moreno", afirmando que "la atención primaria es fundamental y es la que está siendo recortada". En este sentido, ha asegurado que "este verano el 75 por ciento de los centros de salud en la Sierra, La Janda y municipios medianos y pequeños han estado cerrados por las tardes".

Por su parte, el representante de UGT, Pepe Aragón, ha manifestado que "en el mes de agosto han fallecido en Andalucía 440 personas esperando una prestación" y ha criticado que el Gobierno andaluz "no ha presupuestado un aumento del personal de evaluación, manteniendo los mismos parámetros de hace cinco años, lo que contribuye al colapso".

Además, ha asegurado que en las residencias hay una "brutal saturación" y ha señalado que "hacen falta 2.630 plazas adicionales ya para acabar con la lista de espera, y según la OMS, Andalucía necesitaría 80.000 plazas, el doble de las actuales". Aragón ha calificado de "vergonzosa la falta de transparencia en el copago" y ha exigido la dotación de plazas de especialistas en geriatría por hospital y distrito sanitario, señalando que "en Cádiz hay 16.489 personas en lista de espera quirúrgica y más de 121.000 pendientes del especialista".

Desde CCOO, Salvador Domínguez ha incidido en que el envejecimiento de la población "requiere adaptar las políticas y no desmantelarlas" y ha asegurado que "la Junta no está financiando el 50 por ciento, quizás no llegue ni al 30 por ciento, porque la mitad de la cifra que dan proviene del copago de los usuarios".