PSOE-A urge a Moreno a "pasar de los cuentos a las cuentas" para hacer el nuevo hospital de Cádiz: "Ya no hay excusa"

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, atiende a los medios ante el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. - MIGUEL ÁNGEL JUNQUERA/PSOE-A

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a "pasar de los cuentos a las cuentas" para construir el nuevo hospital de Cádiz, porque "ya no hay excusa" por parte de la administración autonómica para no llevar a cabo este proyecto.

Así lo ha manifestado la portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, en una atención a medios ante el Hospital Puerta del Mar de Cádiz junto al secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, y el portavoz municipal socialista, Óscar Torres.

Férriz ha explicado que, con esta atención a medios, desde el PSOE-A querían "quitarle la careta" al presidente 'popular' andaluz y "a todo el PP", porque "ya no pueden agarrarse" a una "excusa" como que "no hay terreno" para justificar que no se construya dicho hospital.

"No pueden echarle la culpa a nadie porque tienen unos terrenos cedidos gratuitamente" en los que "no hay que hacer ninguna gestión urbanística y donde la actuación puede ser inmediata", según ha remarcado la portavoz socialista, que ha acusado a Moreno de no haber tenido "nunca" la "voluntad" de "hacer el nuevo hospital" de la capital gaditana.

"La única voluntad que ha tenido Moreno es destrozar los hospitales públicos de Andalucía", ha aseverado Ángeles Férriz, que ha criticado en esa línea que, "durante los siete años que llevan gobernando" los 'populares' en la Junta "no hayan movido un solo dedo para adquirir esos terrenos para construir el hospital".

Dicho esto, y tras subrayar que la Junta es la que tiene la "competencia" en sanidad y la que "tiene que construir el hospital", la parlamentaria socialista ha subrayado que "quien ha cedido los terrenos" para esa infraestructura es la vicepresidenta primera del Gobierno de España --y también secretaria general del PSOE-A--, María Jesús Montero, lo que le ha llevado a afirmar que la también ministra de Hacienda y candidata socialista a la Junta en las próximas elecciones andaluzas "ha hecho más por el nuevo hospital" que Juanma Moreno "en siete años" de gobierno.

INICIATIVA PARLAMENTARIA

La dirigente socialista ha criticado que desde que el pasado viernes la propia Montero anunció dicha cesión de terreno hasta ahora "han pasado seis días y la Junta todavía no ha dicho absolutamente nada", y en ese punto ha anunciado que el Grupo Socialista va a defender una proposición no de ley (PNL) en el Pleno del Parlamento en la que piden al Gobierno andaluz que "firme el convenio y ponga una partida en los Presupuestos" de la Junta para construir el hospital.

Se trata de pasar "de los cuentos a las cuentas", ha aseverado Ángeles Férriz antes de añadir que "el amor a Cádiz se demuestra con hechos y con presupuestos", y de remarcar que el Hospital Puerta del Mar "tiene problemas funcionales, soporta una sobrecarga espectacular" y en él "no se puede prestar una asistencia sanitaria mínima", ya que en él han "visto" hasta "ratas en los sótanos, cucarachas y hasta hongos en los quirófanos", según ha denunciado.

En esa línea, ha advertido además de que dicho hospital recibe además "la carga de otros puntos de la provincia" y sus profesionales están "completamente saturados, exhaustos".

Dicho esto, la portavoz socialista ha sostenido que lo que ocurre en dicho hospital no es algo "puntual", y se enmarca en un "desmantelamiento progresivo" de la sanidad pública andaluza, así como ha añadido que tiene "claro" que por parte del Gobierno del PP-A "van a seguir buscando excusas de todo tipo" para no construir el nuevo hospital pese a que ya "tienen los terrenos".

"La realidad, desgraciadamente, es que no tienen ninguna intención de hacer ningún hospital, porque su hoja de ruta es destrozar lo público para seguir teniendo justificación de derivar millones y millones a la sanidad privada", que es "lo que venimos a denunciar" los socialistas, según ha continuado relatando Ángeles Férriz, que ha insistido en reclamar que "es la hora de pasar de los cuentos a las cuentas".

De igual modo, ha advertido a los parlamentarios del PP-A de que en el próximo Pleno "van a tener que retratarse" con la PNL del PSOE-A y "decir si están dispuestos a abordar el hospital, pero no de boquilla", sino "con partidas concretas y nominales en el Presupuesto de la Junta de Andalucía".

Finalmente, la portavoz adjunta del Grupo Socialista ha concluido que, "después de los siete años de calvario que llevamos, del destrozo y el saqueo de la sanidad pública" con el Gobierno del PP-A, y de "forrar de una manera obscena a la sanidad privada, en esta tierra sólo hay dos caminos, o salvamos a Moreno Bonilla o salvamos nuestra salud y nuestra vida", ha sentenciado Ángeles Férriz.