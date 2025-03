El Puerto (Cádiz) acoge las semifinales y la final del Campeonato de España de Fútbol Sala Femenino sub 12 y sub 14

Imagen de la final del Campeonato de España de Futbol Sala Femenino sub 12 y sub 14.

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Pabellón Angelita Alta de El Puerto (Cádiz) ha sido el escenario de las semifinales y la final del Campeonato de España de Fútbol Sala femenino en las categorías sub 12 y sub 14, una cita en la que, desde el pasado día 5 de marzo, han participado 26 equipos de fútbol sala procedentes de 14 comunidades autónomas. En esta cita, más de 700 personas entre jugadoras, cuerpos técnicos y familiares se han congregado en seis sedes, a El Puerto le han precedido en la disputa de las fases anteriores las localidades de Trebujena, Jerez, Guadalcacín, Chipiona y Sanlúcar.

Según ha informado el Ayuntamiento portuense en una nota, la vencedora tanto en sub 12 como en sub 14 ha sido Cataluña; en sub 12 se impuso a Aragón (4-2) y en sub 14 a Castilla - La Mancha (2-1). La clausura ha contado con la colaboración de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de El Puerto, y presencias como las del concejal de Deportes, José Ignacio González, el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, Pedro Curtido, el presidente de la Delegación Gaditana, José Antonio Neva, la seleccionadora nacional de fútbol sala femenino, Claudia Pons, y el vicepresidente de la RFEF y Presidente de la Comisión Nacional de Fútbol Sala, José Miguel Monje.

Asimismo, ha detallado que hasta seis jugadoras gaditanas han integrado las selecciones andaluzas en ambas categorías. En cuanto al arbitraje, un total de 21 árbitros de categoría nacional han sido los responsables de dirigir estos partidos. Durante la final sub 14, la pitaron los portuenses Juan José Cordero y Pedro Carrillo.

Finalmente, el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha concluido que "la ciudad sigue acogiendo eventos importantes, que impulsan la formación en valores y redundan positivamente en la imagen de la ciudad y su actividad económica".