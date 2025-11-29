El Puerto (Cádiz) adjudica por 2,4 millones el nuevo contrato de mantenimiento de instalaciones deportivas

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en el centro de la imagen con el nuevo contrato de mantenimiento de instalaciones deportivas. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha firmado el nuevo contrato de mantenimiento de instalaciones deportivas con la empresa Eulen SA, que será la encargada de la limpieza, conservación, mantenimiento y atención al público de todas las instalaciones deportivas municipales.

El contrato, adjudicado por 2,4 millones de euros para los próximos dos años como oferta ganadora del concurso público, contempla además la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. Germán Beardo ha señalado que el presupuesto supone un incremento del 50% respecto al contrato anterior, según una nota del Ayuntamiento.

Esta mejora presupuestaria permitirá reforzar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y asegurar el correcto funcionamiento y conservación de todas las infraestructuras deportivas de la ciudad.

La empresa adjudicataria ha presentado mejoras dentro de su oferta, que incluyen actuaciones adicionales en varias pistas deportivas municipales y un incremento del número de horas anuales de libre disposición.

Esas prestaciones anadidas permitirán reforzar el uso social y deportivo de las instalaciones, ampliar la flexibilidad en su gestión y ofrecer a los usuarios espacios en mejores condiciones y con mayor disponibilidad.

El alcalde de El Puerto ha destacado que, desde enero, comenzarán las reformas de todas las pistas deportivas de los barrios, para cumplir así el compromiso adquirido con los deportistas portuenses y con los vecinos que utilizan estos espacios diariamente.

Ha subrayado la importancia del acuerdo alcanzado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del servicio, cumpliendo la promesa realizada por el Gobierno municipal.

Eulen abonará a todo el colectivo los pluses negociados en el Ayuntamiento y reconocidos en el acuerdo del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla), tipificados y recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

UN 10% DE LAS CONTRATACIONES DE JÓVENES CON DIFÍCIL ACCESO AL TRABAJO

El contrato incorpora una condición especial de ejecución de carácter social: al menos el 10% de las nuevas contrataciones deberá destinarse a jóvenes con dificultades de acceso al mercado laboral, avanzando así en el compromiso municipal con el fomento del empleo juvenil.

Entre las instalaciones deportivas cubiertas por este contrato se incluyen el campo de fútbol 'El Juncal', el campo de fútbol 'Poblado de Doña Blanca', las pistas polideportivas cubiertas 'Jóvenes Portuenses' y 'Angelita Alta', así como las pistas al aire libre de 'Blandino Lara', 'José García Sanz - El Tomillar', 'Las Nieves, 'Los Milagros', 'Cruyff Court Joaquín Sánchez', 'Pinar Hondo', 'Pinillo Chico', 'Ramón Ruiz', 'Sudamérica', 'Valdelagrana', 'Los Madrileños' y la del 'Poblado de Doña Blanca'.

Por primera vez se incluye también el Pabellón Deportivo Municipal Ramón Velázquez, lo que seguirá garantizando un buen mantenimiento y funcionamiento de la instalación con las mejoras realizadas los últimos meses.

Las actuaciones previstas abarcan la sustitución de cerramientos, reparación y pintura de puertas de acceso, renovación de redes baloneras, adecuación de muros, mejora de zonas verdes y la puesta a punto de todo el equipamiento de cada instalación.

Los servicios incluyen información y atención a los usuarios, control y vigilancia, manejo y mantenimiento de desfibriladores semiautomáticos, y trabajos de limpieza, fontanería, electricidad, jardinería y albañilería.

Con esta iniciativa, el equipo de gobierno portuense que encabeza Germán Beardo continúa cumpliendo la hoja de ruta marcada para el mandato, que contempla la renovación de todos los grandes contratos municipales tras haber saneado las arcas públicas y cancelado la deuda y el Plan de Ajuste.

El Ayuntamiento reafirma su apuesta por el deporte como motor de salud, cohesión social y mejora de la calidad de vida, atendiendo al crecimiento del municipio y a la creciente demanda de espacios para la práctica deportiva en los barrios de El Puerto de Santa María.