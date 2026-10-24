El Puerto de Cádiz afronta la última semana de octubre con ocho escalas estimadas y 28.000 cruceristas

Archivo - Un crucero anclado en el Puerto de Cádiz. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Cádiz llega a la última semana de octubre con una previsión de ocho escalas de cruceros, que traerán a la ciudad y su provincia hasta el 31 de octubre a unos 28.000 turistas.

De esta manera, los muelles gaditanos sumarán 43 escalas este mes, el de más número de llegadas del año, seguido de abril, cuando se recibieron a 41 cruceros.

Según datos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, consultados por Europa Press, para este lunes 26 de octubre, el puerto gaditano acogerá las escalas de dos cruceros, el Britannia y el Norwegian Star, que sumarán entre ambos a unos 9.000 turistas, el día de la semana con más visitantes.

El martes, otros dos buques de gran capacidad traerán hasta la provincia a unos 6.000 cruceristas, a bordo del Silver Dawn y el Celebrity Xcel; mientras que el miércoles el Legend of the Seas recalará con unos 2.500 turistas. Ese día llegará al puerto un crucero de lujo, el Sea Cloud II, con unos 150 pasajeros.

Tras esto, habrá una pausa el jueves y el viernes y sábado llegarán los últimos cruceros del mes. En concreto, el día 30 lo hará el Norwegian Dawn con 3.300 pasajeros, y el 31 de octubre hará escala el Mein Schiff 7 con unos 3.800 visitantes.

Ya en noviembre, el puerto de Cádiz tiene previstas 37 escalas, mientras que en diciembre serán 24. Con ello la Autoridad Portuaria cerrará un año en que se habrán recibido a 325 cruceros.