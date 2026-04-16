El Puerto (Cádiz) reforzará la seguridad durante la 'motorada' con más vigilancia y limitaciones de accesos a su centro

Policía Local de El Puerto durante la 'motorada' - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha informado de que se está ya preparando para la celebración del Gran Premio de España Mundial de Motociclismo en el Circuito de Jerez de la Frontera los días 24, 25 y 26 de abril, que en su ciudad se nota con la llamada 'motorada', una concentración de motos para la que se va a reforzar la seguridad en varias zonas de afluencia y con limitaciones de accesos al centro urbano.

Con motivo de esta prueba deportiva, la ciudad prevé la llegada de un gran número de aficionados al mundo de las motos, de ahí que se vayan a adoptar una serie de medidas extraordinarias para compatibilizar "el derecho a la diversión y el ocio" de cuantos visitarán El Puerto y la generación de más actividad en los establecimientos de hostelería de la ciudad, con el derecho al descanso de los residentes, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Dada la proximidad de la 'motorada', declarada Fiesta Tradicional por Acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 27 de abril de 2017, se ha aprobado la ampliación en dos horas del horario de cierre de los establecimientos públicos el 24 y 25 de abril.

Para el Ayuntamiento, esta medida permitirá aumentar la dinamización de los sectores económicos y del gremio hostelero, considerando que "es necesario potenciar la oferta de ocio" con esta ampliación del horario de cierre de los establecimientos de hostelería y esparcimiento durante la celebración de esta fiesta, que es "un balón de oxígeno importante para la hostelería y el ocio portuense".

El Puerto cuenta con un plan de contingencia gracias a la suma de recursos de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que trabajarán con todos los efectivos y medios disponibles para minimizar los riesgos de la celebración de este evento. Así, habrá vigilancias de seguridad en toda la ciudad, con especial refuerzo en zonas de Valdelagrana, Paseo José Luis Tejada, Paseo Marítimo de la Puntilla, avenida de Europa, avenida Felipe VI, y principalmente en el centro, a fin de garantizar "la pacífica convivencia" de los ciudadanos y la seguridad vial.

En cuanto a las medidas relativas a la circulación, se prohíbe del 24 al 26 de abril la circulación en todo el casco urbano de vehículos quads o similares, así como de motos de Cross y de Enduro, que puedan poner en riesgo al elevado número de personas que en esa fecha se puedan concentrar en la ciudad.

La entrada al centro de la ciudad se hará por la Glorieta de Pozos Dulces, calle Ribera del Río y calle Ribera del Marisco. Al respecto, se prohíbe la entrada y circulación por estas calles de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas y vehículos autorizados por la Policía Local, desde las 10,00 horas del viernes 24 de abril hasta las 10,00 horas del domingo 26 de abril.

El acceso al casco antiguo de residentes y vehículos autorizados se realizará por avenida de Sanlúcar, Santa Clara, Cielos, Javier de Burgos, Larga, Chanca, Ribera del Marisco y Ribera del Río, siempre en función de las circunstancias del tráfico.

Las motocicletas podrán circular exclusivamente por el tramo de las calles Pozos Dulces, Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Micaela Aramburu, según este sentido de la marcha, y sólo en el sentido indicado. En todo caso, se ha detallado que durante las noches del viernes y sábado se podrá prohibir la circulación de todo tipo de vehículos, incluidas las motocicletas.

Esta medida podrá ser modificada por las Fuerzas de Seguridad en función de la evolución del tráfico y seguridad en la Ribera del Marisco.

En las calles Ribera del Río y Luja, se prohíbe la entrada y circulación de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas y vehículos autorizados por la Policía Local, hasta la altura de la calle Luja, en donde serán desviados dirección a calle Larga, permitiendo el acceso a los residentes y vehículos autorizados.

En Ribera del Marisco, Plaza de las Galeras y Micaela Aramburu, queda totalmente prohibida la circulación de todo tipo de vehículos, excepto motocicletas, servicios de seguridad y vehículos autorizados por la Policía Local para acceder a las bolsas de estacionamiento situadas en avenida de la Bajamar. En este punto, en el tramo desde Los Moros hasta la calle Compositor Javier Caballero, se prohíbe la entrada y circulación de todo tipo de vehículos, excepto autorizados, desde las 10,00 horas del viernes y hasta la mañana del domingo.

En cuanto a los taxis, autobuses urbanos e interurbanos, además de las paradas habituales, se habilitarán extraordinariamente zonas para el estacionamiento y paradas de taxis en calle Palacios --en el tramo comprendido entre Jesús de Los Milagros y avenida Micaela Aramburu-- y en la calle Ribera del Río, entre Chanca y Luja.

Por contra, las paradas y circulación por la zona de la Ribera de autobuses urbanos e interurbanos se suprimen durante estos días.

El Ayuntamiento ha apuntado además que en todas las bolsas de estacionamiento habrá espacios reservados para vehículos de personas con movilidad reducida.