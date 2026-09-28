El Puerto (Cádiz) refuerza la limpieza de alcantarillado e imbornales ante la llegada de la temporada de lluvias

Labores de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado y los imbornales. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), a través de Apemsa, ha puesto en marcha un refuerzo especial de las labores de limpieza y mantenimiento de la red de alcantarillado y los imbornales del término municipal ante la llegada de la temporada de lluvias.

Estas actuaciones preventivas se concentran especialmente en los puntos considerados "más críticos", con el objetivo de minimizar el riesgo de inundaciones y garantizar el correcto funcionamiento de la red de saneamiento, según ha detallado el Consistorio en una nota.

Durante estos días, los equipos de limpieza y mantenimiento están actuando en distintos puntos del municipio, entre ellos la antigua Nacional IV.

El término municipal cuenta con una red de alcantarillado de aproximadamente 386 kilómetros y un total de 15.816 imbornales, cuya conservación y limpieza se llevan a cabo de forma "continuada" durante todo el año. A estas labores ordinarias se suman campañas específicas de refuerzo antes de los periodos de mayor intensidad de lluvias, ha destacado el Consistorio.

Apemsa, a través de su contrata Aqualia, dispone de una flota de siete vehículos especializados para desarrollar estas tareas. De ellos, tres están destinados específicamente a la limpieza de redes de saneamiento, mientras que los otros cuatro se emplean en la limpieza de imbornales y acometidas.

Los trabajos se realizan con vehículos y equipos dotados de tecnología especializada, entre ellos camiones de saneamiento equipados con bombas de alta presión, sistemas de reciclado de agua y cámaras de inspección. Estos medios permiten actuar con mayor eficacia, localizar posibles incidencias y comprobar el estado de las conducciones.

Desde el Ayuntamiento han recordado que, además de estas campañas preventivas, los equipos de mantenimiento trabajan durante todo el año y atienden las incidencias que puedan producirse en la red de saneamiento.

La ciudadanía puede comunicar cualquier incidencia relacionada con la red a través del Teléfono Gratuito del Agua 900 494 100, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.