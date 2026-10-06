El Puerto (Cádiz) volverá a ser en noviembre "punto de encuentro esencial" de la música independiente con el Monkey Week

Escenario del Monkey Week en El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcalde de Cultura en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Enrique Iglesias, ha destacado que la 18 edición de Monkey Week SON Estrella Galicia, que se celebrará del 19 al 21 de noviembre, convertirá de nuevo a esta localidad gaditana en "punto de encuentro esencial" para la música independiente.

En una nota del Ayuntamiento, el edil ha destacado el trabajo que realiza la organización, con Tali Carreto como codirector del festival junto a Miguel Astorga y los hermanos César y Jesús Guisado, de un certamen que tiene un marcado carácter internacional y que sitúa a la ciudad como "referencia creativa".

Lorena Álvarez y el regreso de Los Nastys encabezan una segunda tanda de artistas confirmados, de manera que al escenario portuense se incorporan nombres como Adios Adios, Blaya, Carmen Lancho, Catenaccio, Cómo Vivir En El Campo, Duna, El Virtual, El Zid, Hadren, Jordi Ganchitos, Kara Boi, La Jvnta, Laura Katze, LinLin, Lisasinson, María del Tango, Me Acuerdo de Todo, Meritxell de Soto, Nenazas, Nico, Pablo y los Ciervos Dorados, PAR.SEK, Párpados, Penny & The Pits, Poster Boy, Stuzzi, SVSTO, The Black Wizards, Toldos Verdes, TRAVO, Troya y Victorias.

Todos estos nombres se suman a los ya anunciados previamente, como son Amor Líquido, Anadie, Camellos, Cervatana, Construimos Escaleras, El diablo de Shanghai, Estrellas del Rap Nacional, María Terremoto, Nacho Vegas o The Zawose Queens, entre otros.

En su vertiente profesional, Monkey PRO, también hay novedades, añadiendo nuevos 'music supervisors' a su lista de invitados internacionales, con el estadounidense Josh Robinowitz, el chileno Enzo Mazzardo, los canadienses Raquel Bettencourt y Everton Lewis, Jr., y los británicos Ruth Wyatt, Mark Garfield y Kaya Pino.

Además, Suntracks, el encuentro sobre sincronización musical, volverá a celebrarse en el marco de Monkey PRO en colaboración con Fundación SGAE e ICEX, reforzando así su conexión internacional.

Monkey Week SON Estrella Galicia tiene ya disponibles en su página web los abonos para público general, para los tres días del festival y para el viernes y sábado, así como las acreditaciones profesionales que permiten el acceso a todos los conciertos y showcases y también a todas las actividades de Monkey PRO.