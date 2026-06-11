El Puerto cierra parques e instalaciones deportivas y activa la fase de preemergencia ante la previsión de viento

Parque de El Puerto de Santa María. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha anunciado que este viernes, 12 de junio, activará el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de ámbito local en fase de preemergencia y Situación Operativa 0, y mantendrá cerrados de forma preventiva todos los parques públicos, jardines e instalaciones deportivas municipales al aire libre debido a los avisos meteorológicos adversos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Aemet ha activado para la jornada un aviso naranja por viento, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora entre las 09,00 y las 21,00 horas, además de avisos por fenómenos costeros. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha señalado en una nota que la activación del plan tiene como objetivo "anticiparse a posibles incidencias y garantizar la seguridad de la ciudadanía".

En este contexto, la Administración local ha señalado que el cierre preventivo de estos espacios municipales responde a la necesidad de evitar riesgos derivados de las condiciones meteorológicas previstas, que podrían provocar la caída de ramas, el desplazamiento de elementos urbanos o situaciones de peligro asociadas al fuerte viento y al temporal costero.

Los parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre permanecerán cerrados hasta que finalice el episodio meteorológico adverso y se lleven a cabo las correspondientes inspecciones técnicas que permitan verificar que no existe ningún riesgo para las personas antes de proceder a su reapertura.

Asimismo, el Ayuntamiento ha recomendado a la población extremar la precaución, evitar actividades al aire libre durante la jornada y seguir en todo momento las indicaciones oficiales difundidas a través de los canales municipales y de los servicios de emergencia.

Por otra parte, ha indicado que esta información ha sido remitida a los centros educativos del municipio, recomendando evitar la realización de actividades en espacios exteriores. No obstante, ha recordado que la competencia para la suspensión de la actividad lectiva corresponde a la Junta de Andalucía.