El Puerto de Santa María (Cádiz) anuncia una "suspensión cautelar" de licencias para pisos turísticos hasta regularlos

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), liderado por Germán Beardo, ha decidido congelar las licencias a viviendas de uso turístico, mientras diseña la nueva norma para regular el sector y refuerza la vigilancia para perseguir a las que no están declaradas o incumplan las normas básicas de convivencia.

El equipo de Gobierno de Germán Beardo toma así esta medida por precaución, explicando que, aunque en la actualidad El Puerto es de los municipios turísticos de la provincia con menos viviendas de uso turístico, se trabaja ya en la elaboración de una ordenanza para su regulación. El Puerto además está elaborando un registro de viviendas de uso turístico dados de alta y la carga turística de cada zona.

Hoy en día en el Registro constan 1.660, lo que supone el 3,49% de las viviendas, mientras Sanlúcar cuenta con 1.145 (3,59%), Cádiz 2.495 (4,21%), Chiclana 2.175 (5,03%), Rota 1.007 (3,87%), Barbate 758 (5,89%) y Conil dispone de 2.493 (17,15%).

Se trata, por tanto, de una "suspensión cautelar" mientras el Ayuntamiento de El Puerto redacta la nueva normativa que las regule, para evitar la proliferación de este fenómeno que está ya afectando a otras ciudades. Si bien es cierto que en la ciudad son necesarias ya que la capacidad hotelera no cubre la demanda, se velará para que nunca vaya en detrimento de los residentes y sobre todo para contar con recursos para atender a las denuncias de personas que puedan estar realizando esta actividad de manera ilegal, tanto incoadas por el propio Ayuntamiento como por los ciudadanos.

Se prepara así un plan de choque con inspecciones y sanciones que desactive las viviendas irregulares, la creación de un registro público de apartamentos con el certificado de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento y la aprobación de una ordenanza que regule este tipo de alojamientos, con licencias limitadas en el número y en el tiempo, con topes de carga turística, según el Ayuntamiento.

La concejala de Turismo, Olga de Navas, recuerda que las viviendas que no están de alta en el Registro de Turismo de Andalucía no pueden ofrecerse en portales especializados en alquiler vacacional, al no contar con número de registro, y sus propietarios pueden ser sancionados con hasta 18.000 euros al ser una falta grave, o, en caso de ser reincidente, con hasta 150.000 euros.

El Ayuntamiento de El Puerto, por tanto, aunará esfuerzos con la Junta de Andalucía a través de la firma de un convenio y la creación de una comisión de seguimiento conjunta para velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para ejercer la actividad y advertir la detección de aquellos prestadores que ejerzan la misma incumpliendo la legalidad urbanística o sin la necesaria habilitación legal, actuando en el mercado sin ningún control de la actividad.

Igualmente facilitarán el intercambio de información con otras administraciones o con entidades privadas para mejorar la coordinación y garantizar un adecuado desarrollo de la actividad de alojamiento en viviendas de uso turístico.

La edil tiene intención de reunirse con los propietarios para que sean conscientes de las obligaciones que tienen, como la de ofrecer información turística de la ciudad o los límites que plantea la Ordenanza de Convivencia, que puede suponer importantes sanciones a los incívicos que no cumplan las normas básicas de convivencia.