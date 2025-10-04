El Puerto de Santa María (Cádiz) da la bienvenida a 60 creadores de contenido de viajes

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Olga de Navas, ha dado la bienvenida oficial a los más de 60 creadores de contenido del sector travel que participan este fin de semana en la cuarta edición del evento formativo IATI Academy, que se celebra por primera vez en la ciudad.

La recepción oficial ha tenido lugar en el Castillo de San Marcos, donde los asistentes han sido recibidos con un vermú de Bodegas Lustau antes del acto de presentación. Durante el evento inaugural, intervinieron la concejal de Turismo, el CEO de IATI, Alfonso Calzado, y el director del encuentro, José Pablo García, según la información facilitada por el Ayuntamiento en una nota.

De Navas ha destacado la relevancia de que El Puerto acoja un encuentro de estas características. "Para nosotros es un orgullo recibir a tantos profesionales que comunican con pasión el mundo de los viajes. Su mirada es una ventana al mundo y hoy esa ventana se abre desde El Puerto. Les damos la bienvenida con los brazos abiertos y les invitamos a vivir la ciudad más allá del verano, en cualquier época del año", ha expresado la concejal.

Además de la bienvenida institucional, los creadores han disfrutado de una visita guiada por el Castillo de San Marcos, incluyendo su zona de bodega, donde pudieron conocer el uso de la tradicional venencia y participar de un cóctel posterior en el patio.

El evento, organizado por IATI Seguros, se consolida como la cita formativa de referencia en España para el sector travel, reuniendo a influencers que juntos suman más de seis millones de seguidores en redes sociales. Esta edición, con participantes llegados desde España, Portugal, Italia, Latinoamérica y Sudáfrica, se perfila como la más internacional hasta la fecha.

Entre los ponentes figuran nombres destacados como el tenista paralímpico Cisco García, los creadores de Mola Viajar, Viajero Extranjero, y expertos en inteligencia artificial, motivación y redes sociales. IATI Academy no solo ofrecerá formaciones especializadas sobre turismo sostenible, redes sociales e inteligencia artificial, sino que también permitirá a los asistentes conocer los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Así, durante el fin de semana, los participantes disfrutarán de una ruta interpretada por El Puerto, una visita a Bodegas Osborne, actividades acuáticas en Puerto Sherry y una despedida con vistas a la Bahía de Cádiz. El lunes, la programación se completa con una jornada de alto rendimiento en el Palacio de Araníbar, dirigida al sector turístico local, que tratará cómo la Inteligencia Artificial está transformando los hábitos de búsqueda de los viajeros.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y el apoyo de la Diputación provincial de Cádiz, y pone en valor el trabajo continuado de la Concejalía de Turismo por posicionar a la ciudad en nuevos canales de promoción.