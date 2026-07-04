El Puerto de Santa María (Cádiz) exige "firmeza" y estudia acciones contra Óbolo por el servicio de ayuda a domicilio

Portavoz del Gobierno Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), Javier Bello. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), Javier Bello, ante las denuncias públicas formuladas por las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio sobre presuntos incumplimientos de la empresa Óbolo durante la gestión del servicio, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la plantilla y de "máxima firmeza" frente a la empresa. Asimismo, ha prometido que "adoptará cuantas medidas resulten necesarias para defender los derechos de las trabajadoras, garantizar el correcto funcionamiento del servicio y salvaguardar el interés general de todos los portuenses".

Por su parte, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha señalado en una nota que está estudiando todas las vías jurídicas y administrativas a su alcance para depurar las posibles responsabilidades derivadas de los "continuos incumplimientos" que, según las denuncias, se habrían producido durante la gestión de la concesionaria hasta el pasado 1 de julio, fecha en la que el servicio pasó a ser gestionado directamente por la empresa municipal Avanza El Puerto, antigua Suvipuerto.

El Gobierno municipal ha considerado "especialmente grave" que estos hechos hayan podido afectar a los derechos laborales de las trabajadoras, quienes durante años "han demostrado una profesionalidad, un compromiso y una vocación de servicio absolutamente ejemplares en la atención a las personas más vulnerables de la ciudad".

"Este Gobierno no va a mirar hacia otro lado", ha subrayado, asegurando que, "si los incumplimientos denunciados se acreditan, ejerceremos todas las acciones que nos permite la legislación vigente para exigir las responsabilidades que correspondan y, en su caso, imponer las sanciones previstas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales de la empresa".

El portavoz municipal ha insistido en que la prioridad del Ayuntamiento es "la defensa de las trabajadoras y la protección del interés público, garantizando que ninguna empresa que mantenga una relación contractual con el Consistorio pueda incumplir sus obligaciones sin asumir las consecuencias que establece la ley".

En este sentido, Bello ha recordado que la decisión de municipalizar el Servicio de Ayuda a Domicilio respondió a la voluntad del Gobierno municipal de ofrecer un servicio "más estable, seguro y de mayor calidad, tanto para las profesionales que lo prestan como para las personas usuarias, dejando atrás una etapa marcada por incidencias reiteradas que nunca debieron producirse".