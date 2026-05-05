Quirónsalud recomienda visitas periódicas al pediatra después del 'niño sano' para detectar patologías ortopédicas

Archivo - José Luis Díaz, jefe de Pediatría del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar. - QUIRÓNSALUD CAMPO DE GIBRALTAR - Archivo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Quirónsalud Campo de Gibraltar ha señalado que las visitas periódicas al pediatra suponen un elemento "esencial" para un seguimiento continuado y eficaz del desarrollo del niño, especialmente en los primeros años de vida, lo cual facilita detectar y corregir a tiempo patologías ortopédicas como la escoliosis.

En este sentido, en una nota, ha indicado que en ese contexto se desarrolla el programa de Niño Sano del grupo Quirónsalud, implementado también en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y denominado 'Programa del Niño Sano de Quirónsalud', que consiste en una serie de revisiones sistemáticas, algunas presenciales y otras digitales, que comienzan a los 15 días del nacimiento y que es especialmente exhaustivo y está agendado hasta los dos años, aunque con posibilidad de continuidad posterior hasta los 15 años de edad.

Como objetivo principal, el programa busca el control de un correcto desarrollo estaturo-ponderal, la prevención y detección temprana de patologías muchas veces no detectables por la familia. Además, gracias a esta iniciativa se promueve desde la primera infancia la adopción de hábitos saludables, cubriendo aspectos cruciales como la lactancia, el sueño, la dieta, la práctica correcta de deporte o la seguridad del niño en diferentes entornos, como el coche desde el punto de vista de la prevención, según ha señalado.

Igualmente, ha apuntado que el desarrollo del programa fomenta un vínculo estrecho entre los padres y el equipo médico, así como que los padres quedan implicados de manera decisiva, acompañados de su pediatra, en el desarrollo psicomotor, psicosocial y la salud general del menor.

Quirónsalud ha indicado que es habitual que pasados los primeros años los padres vayan espaciando paulatinamente las visitas con el pediatra. En este sentido, el doctor José Luis Díaz, jefe de Pediatría del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, ha explicado que "a partir de los seis o siete años se ponen menos veces enfermos, afortunadamente, pero hay que seguir yendo a esos controles de salud, que pueden ser anuales, al menos hasta los 15 años de edad".

"Estas visitas nos van a ayudar a revisar el cumplimiento correcto del calendario de vacunación o la detección de patologías ortopédicas, como pueda ser la escoliosis, que se esté produciendo un correcto desarrollo desde el punto de vista de los órganos sexuales o la detección de señales tempranas de problemas de salud mental o trastornos alimenticios", ha indicado.

Además, el doctor José Luis Díaz ha señalado la importancia de que durante esas consultas periódicas "se intercambien dudas con los padres", por lo que "es muy importante que durante esos primeros años los progenitores prueben hasta encontrar su pediatra de confianza, que les ayude en el seguimiento de la salud del niño hasta la edad adulta".