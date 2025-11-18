La Real Escuela de Jerez (Cádiz) despedirá a Álvaro Domecq Romero con un solemne homenaje a caballo

Álvaro Domecq Romero, junto a la alcaldesa de Jerez en el pasado acto de entregas de Medallas de Andalucía de la Junta el 28 de febrero de 2024. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Real Escuela de Jerez de la Frontera (Cádiz) rendirá homenaje al fundador de esta institución, Álvaro Domecq Romero, fallecido en la madrugada de este martes a los 85 años, acompañándolo con sus jinetes y doce caballos en su último adiós este miércoles.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez, la comitiva partirá desde la Real Escuela a las 9,45 horas, siguiendo el siguiente recorrido: Real Escuela, calle Divina Pastora, calle Sevilla, plaza del Mamelón, Alameda Cristina, calle Tornería, plaza de la Asunción, calle José Luis Díez, plaza del Arroyo y calle Beaterio, hasta llegar a la Puerta Principal de la Catedral.

Durante la ceremonia, los caballos permanecerán en la puerta principal de la Catedral. Una vez finalizado el funeral, acompañarán al coche fúnebre por la calle Calzada del Arroyo y, al concluir el trayecto, regresarán a la Real Escuela sobre las 13,00 horas aproximadamente.