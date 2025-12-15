Recuperados 14 vehículos robados que iban a ser mandados por vía marítima a Marruecos desde Algeciras (Cádiz)

Vehículos robados recuperados en Algeciras - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha recuperado durante el mes de noviembre en la ciudad de Algeciras un total de 14 vehículos robados de media y alta gama, cuyo valor de mercado conjunto asciende aproximadamente a 360.000 euros, que iban a ser transportados por vía marítima hacia Marruecos, deteniendo a nueve personas como presuntas responsables de estos hechos.

Las actuaciones se han llevado a cabo tanto en los controles establecidos en el Puesto Fronterizo Marítimo del puerto de Algeciras como en diversos puntos estratégicos del término urbano de esta misma localidad, ha indicado la Policía en una nota.

En el ámbito de los controles fronterizos se han recuperado un total de ocho vehículos, la mayoría de los cuales intentaban cruzar hacia Marruecos con la finalidad de ser vendidos y distribuidos posteriormente por organizaciones criminales en distintos países africanos.

Con el objetivo de eludir los controles policiales, las mafias emplean documentación falsa o realizan cambios de titularidad fraudulentos, con la finalidad de ocultar la verdadera identidad del legítimo propietario. En este contexto, ha apuntado la Policía, las empresas de alquiler de vehículos, leasing y renting se convierten en un objetivo habitual de este modus operandi, ya que en numerosas ocasiones desconocen la localización del vehículo y la identidad de la persona que lo está utilizando.

Asimismo, se han recuperado varios vehículos como consecuencia de las denuncias interpuestas por compañías de alquiler contra arrendatarios que incumplen la obligación de devolver el vehículo en la fecha contractualmente pactada, generando importantes perjuicios económicos derivados de los gastos de depósito y recuperación.

Durante el pasado mes se ha observado un repunte en las denuncias por delitos de estafa y apropiación indebida, siendo frecuente la reventa de vehículos a terceros a través de páginas web de anuncios. Este tipo de prácticas ocasiona un perjuicio económico tanto a la persona estafada como al comprador de buena fe, que desconoce el origen ilícito del vehículo.

Como resultado de estas actuaciones, se ha procedido a la detención de nueve personas como presuntas responsables de los hechos. Además, se han practicado varias detenciones por delitos de falsedad documental, cuya finalidad era evadir el pago de las tasas e impuestos correspondientes en materia tributaria y de tráfico.