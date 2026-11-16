El Regimiento de Artillería de Costa 4 refuerza la vigilancia en el entorno del Estrecho de Gibraltar

Regimiento de Artillería de Costa número 4 en la Unidad de Defensa de Artillería de Costa. - ARMADA ESPAÑOLA

CÁDIZ 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Regimiento de Artillería de Costa número 4 (Racta 4), en enlace permanente con el Mando Operativo Marítimo (MOM), ha desplegado una Unidad de Defensa de Artillería de Costa (Udacta), en la zona del Estrecho de Gibraltar para reforzar la vigilancia, el control y la protección de este entorno estratégico.

Según ha explicado la Armada Española en una nota, este despliegue, enmarcado en las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), ha servido para reforzar la interoperabilidad y la integración de las capacidades de Artillería de Costa con la Armada, favoreciendo el intercambio de información y la coordinación de las operaciones.

Para llevar a cabo este despliegue más de un centenar de militares se trasladaron a ambas orillas del Estrecho, con sus correspondientes sensores, sistemas de transmisiones y piezas de artillería.

Entre los principales cometidos de la Udacta ha destacado la vigilancia del tráfico marítimo mediante la detección, seguimiento e identificación de buques y embarcaciones, así como la obtención de información sobre aquellas actividades que puedan tener relevancia para la seguridad marítima.

Asimismo, una sección del Regimiento de Infantería 'Asturias' número 31, con sede en la base 'El Goloso' en Madrid, se encargó de proporcionar seguridad y garantizar la autoprotección de la fuerza desplegada durante el desarrollo de la actividad. Con este ejercicio, el Racta 4 reafirma su capacidad para contribuir a la vigilancia y defensa del litoral, así como su papel en la protección de un espacio de especial relevancia geoestratégica como es el estrecho de Gibraltar, ha señalado la Armada.

El Regimiento de Artillería de Costa número 4 (Racta 4) es la única unidad del Ejército de Tierra específicamente organizada, dotada y adiestrada para generar unidades de Defensa de Artillería de Costa, con capacidad para ejecutar misiones de vigilancia, control y defensa del litoral en cualquier punto del territorio nacional, ha recordado la Armada.

Por su parte, el Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (Almart), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral --junto a otras instituciones del Estado-- y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.