Regresa a San Fernando (Cádiz) el tercer contingente de infantes de marina tras su despliegue en flanco este de la OTAN

Acto de recepción y posterior disolución del contingente de la Fuerza de Infanteria de Marina desplegado en el flanco este de la OTAN. - ARMADA ESPAÑOLA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Patio 'General Marqués' del Acuartelamiento de San Carlos en San Fernando (Cádiz) ha sido el escenario para la recepción oficial y posterior disolución del contingente de la Fuerza de Infantería de Marina (FIMAR R-III), que simboliza el cierre del tercer despliegue de la Infantería de Marina española en territorio rumano, tras haberse completado con éxito el repliegue de la fuerza que operaba integrada en la estructura operativa terrestre de la Alianza Atlántica.

Según ha explicado la Armada Española en una nota, durante estos seis meses de despliegue en el flanco oriental de Europa los militares españoles han desempeñado un papel clave en los planes de prevención, adiestramiento y defensa colectiva de la OTAN.

La ceremonia de disolución ha estado presidida por el Comandante de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada' (Getear), general de brigada José María Sanz Alisedo, y uno de los momentos más solemnes de la jornada se producido cuando el jefe de la Fuerza, comandante Manuel de Castro Martín, ha hecho entrega del banderín de la FIMAR R-III a Getear. Este banderín pasará a custodiarse en la Sala Histórica de la unidad.

Por su parte, el general tomó ha felicitado a los miembros del contingente, ensalzando la impecable ejecución de los objetivos asignados y el alto grado de preparación mostrado en los ejercicios internacionales.

Durante su despliegue en Europa del Este, la FIMAR R-III ha permanecido integrada en el Battle Group de las Forward Land Forces de la OTAN, desempeñando un papel activo en misiones de presencia militar, vigilancia y disuasión. A lo largo de estos seis meses, el Subgrupo Táctico de la Brigada de Infantería de Marina ha participado en múltiples ejercicios multinacionales y entrenamientos conjuntos con unidades aliadas, en escenarios de alta intensidad, orientados a garantizar la interoperabilidad y a consolidar la eficacia operativa de la Alianza.