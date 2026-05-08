Renfe oferta durante la Feria de Jerez cerca de 223.300 plazas en los Cercanías de Cádiz

Un tren de Cercanías de Cádiz en la estación de Jerez de la Frontera (Cádiz) - RENFE

CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofertará cerca de 223.300 plazas en los Cercanías de Cádiz para facilitar el desplazamiento a la Feria del Caballo de Jerez, que comienza este sábado 9 de mayo.

Desde ese día y hasta el domingo 17 de mayo, la compañía aumentará la oferta del núcleo de Cercanías un 64,8% respecto a la habitual, lo que supone incorporar más de 87.700 plazas.

En una nota, Renfe ha indicado que los dos próximos fines de semana, además del miércoles y viernes de Feria de Jerez circularán 106 trenes reforzados con el doble de plazas habituales.

El miércoles 13 de mayo, día de las mujeres en la feria, será el día que concentre mayor volumen de refuerzos con una programación de más de 53.200 plazas.

Renfe ha recomendado a los viajeros que consulten todos los horarios de Cercanías en la App oficial, en la web y en la cartelería de estaciones de la provincia de Cádiz.