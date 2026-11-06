Rescatada una mujer de 73 años con movilidad reducida atrapada en una vivienda en llamas en El Puerto (Cádiz)

Interior de la vivienda calcinada en un incendio, donde se rescató a una mujer de 73 años. - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han rescatado con vida a una mujer de 73 años con movilidad reducida que se encontraba atrapada en el interior de una vivienda afectada por un incendio en El Puerto de Santa María.

La intervención, que tuvo lugar el pasado 4 de noviembre sobre las 17,30 horas, estuvo marcada por las difíciles condiciones de acceso al inmueble, al estar completamente inundado de humo negro y tóxico, y por el riesgo que asumieron los agentes para conseguir poner a salvo a la víctima, como ha destacado la Policía en una nota.

La actuación comenzó tras recibirse una llamada urgente en el 091 que alertaba de un incendio en el interior de una vivienda en la calle Valdés, en la que al parecer permanecía una mujer de avanzada edad que no podía abandonar el inmueble por sus propios medios.

Los agentes se desplazaron inmediatamente hasta el lugar, comprobando la gravedad de la situación al ver una densa columna de humo negro que salía de la vivienda. Ante el evidente peligro para la vida de la posible moradora, los policías forzaron la puerta de acceso y entraron en el inmueble para comprobar si había alguna persona atrapada.

Una vez dentro, se encontraron con una vivienda completamente inundada de humo, cuya elevada densidad impedía prácticamente la visibilidad y dificultaba enormemente la respiración. Pese a estas condiciones, los agentes revisaron las distintas estancias con el objetivo de localizar a la mujer.

En una de esas entradas, uno de los agentes consiguió localizar al fondo de la vivienda a la mujer, que permanecía en la cama junto a su silla de ruedas, y que, consciente de la gravedad de la situación, comenzó a pedir auxilio.

Ante esto, uno de los policías que volvió a entrar para ayudar en el rescate, la cogió en brazos y la trasladó hasta el exterior, donde finalmente pudo ser puesta a salvo.

La mujer presentaba evidentes signos de intoxicación por inhalación de humo, con restos de hollín en las fosas nasales y la cavidad bucal, además de dificultades respiratorias y tos persistente. Fue atendida de urgencia por los servicios sanitarios y trasladada al hospital para recibir asistencia médica.

La intervención contó también con la participación de un segundo indicativo policial, cuyos agentes colaboraron en las labores de auxilio, apoyo y seguridad.

La actuación tuvo consecuencias también para los propios policías, ya que varios de ellos presentaron síntomas compatibles con una intoxicación por inhalación de humo y dificultades respiratorias, necesitando asistencia sanitaria urgente. Además, algunos de ellos tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para recibir una valoración y tratamiento más exhaustivos.

Por su parte, efectivos del Servicio de Bomberos acudieron al lugar y procedieron a extinguir el incendio, que se había originado en una de las habitaciones de la vivienda, sin que inicialmente pudiera determinarse su causa.

En el dispositivo también colaboraron agentes de la Policía Local.